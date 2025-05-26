«Народный кутюр, или уйма всякого наряда»: в Самаре открывается выставка национальных костюмов Самарского края

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28 мая, в 13:00, в галерее ремесел агентства социокультурных технологий ( г. Самара, ул. Некрасовская,78) открывается выставка «Народный кутюр, или уйма всякого наряда», посвященная народному костюму нашего региона. 0+



Десять мастеров народных художественных ремесел и промыслов Самарской области и самодеятельных мастеров, которые занимаются изучением традиций и воссоздают их в своих изделиях подготовили ряд неповторимых образов.



Традиция народного костюма нашего региона настолько многообразна, разнолика и неповторима, что вопрос – какой он, самарский костюм? – не предполагает одного ответа и одного изделия.



Помимо реплик народных костюмов от ведущих мастеров Самарского края, на выставке представлены изделия и украшения современных дизайнеров, создающих свои работы на основе традиций, а также работы тех, кто только начинает свой путь в моде – студентов и выпускников профильных вузов.



«Неслучайно в подготовке к этой выставке принимало участие большое количество специалистов. Мы задались целью собрать в одном пространстве прошлое и настоящее: и реплики народных костюмов по этнографическим образцам, и студенческие работы по мотивам народного костюма, и изделия современных дизайнеров, - рассказывает директор Агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин. – Ведь народная традиция настолько сильна, что может питать не одно поколение. В галерее ремесел всегда можно познакомиться с традициями нашего региона, и если после нашей выставки самарские дизайнеры создадут новые коллекции одежды и аксессуаров по мотивам волжских традиций, будем считать, что мы своего добились».



Идейные вдохновители проекта и привлеченные специалисты подготовили для посетителей глубокое погружение в историю областной столицы, в частности, историю возникновения крепости Самары от самарского писателя Владимира Миклавчича. По мотивам эссе известного писателя актер, режиссер театра СамАрт Алексей Елхимов создал аудиоспектакль - все можно читать и слушать в пространстве галереи ремесел.



Каждую неделю в галерее ремесел будут проходить творческие встречи, открытые лекции и мастер-классы от всех, кто принимал участие в подготовке выставки – мастеров, дизайнеров, художников.



Проект реализуется на грантовые средства Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: минкульт СО