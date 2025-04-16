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Найти новые цели: служба занятости региона помогает участникам СВО и членам их семей

16 апреля 2025 16:11
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Найти новые цели: служба занятости региона помогает участникам СВО и членам их семей

Помощь участникам СВО и членам их семей – важнейшее направление работы для службы занятости региона.  Вдова участника СВО из Тольятти Кристина Кутасова устроилась на работу в центр занятости, и теперь оказывает поддержку бойцам, которые возвращаются к мирной жизни, и семьям военнослужащих.

После декретного отпуска Кристина решила найти работу, обратилась в центр занятости, где ей предложили вакансии, в том числе, непосредственно в ЦЗН.

Кристина успешно прошла собеседование и теперь работает в центре занятости населения Тольятти и Ставропольского района. Помогает в трудоустройстве, обучении и соцподдержке участникам спецоперации, вернувшимся с передовой, и их близким.

«Хотела работать с участниками СВО и членами их семей, так как я сама столкнулась со сложной ситуацией, — поделилась Кристина. — Мое психологическое образование помогло мне справиться, я понимаю, что могу и другим помочь, в том числе на своем примере, что можно продолжать жить и находить новые цели».

Имея высшее образование по специальности «психология», Кристина решила развиваться дальше — сейчас она учится на клинического психолога. Это помогает ей поддерживать тех, кто сталкивается с трудностями при поиске работы.

Вакансии ветеранам СВО специалисты центра занятости подбирают с учетом их профессиональных навыков и состояния здоровья.

«Специалисты предоставляют помощь в профориентации, психологической поддержке, социальной адаптации, и в этом году у нас утвержден стандарт по содействию в трудоустройстве гражданам, завершившим военную службу по мобилизации и контракту», — рассказала заместитель руководителя территориального центра занятости населения г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский Светлана Буканова.

За каждым обратившимся закрепляется личный кадровый консультант. Специалист помогает составить резюме, подобрать курсы повышения квалификации или переобучения. Главная задача – максимально эффективно помочь участникам спецоперации адаптироваться к мирной жизни и найти возможность для самореализации.

Фото – Минтруд Самарской области

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