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На выставке-форуме «Россия» Самарская область представит инвестиционные возможности для предпринимателей

24 ноября 2023 14:34
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Об инвестиционном потенциале региона участникам и гостям выставки расскажут ведущие эксперты из различных сфер экономики на круглом столе.

Самарская область продолжает свое участие в выставке-форуме «Россия», которая работает на ВДНХ в Москве. Экспозиция региона рассказывает о природных красотах, логистических маршрутах, инфраструктурных и производственных возможностях и ключевых проектах нашей губернии.

Об инвестиционном потенциале региона участникам и гостям выставки расскажут ведущие эксперты из различных сфер экономики на круглом столе, который запланирован на 30 ноября, в День Самарской области на выставке-форуме «Россия». Речь пойдет о самых перспективных и передовых проектах, реализующихся на территории региона. Это производство беспилотных летательных аппаратов и установление экспериментального правового режима для них, строительство международного межвузовского IT-кампуса и крупного перевалочного транспортного узла «Порт Тольятти», развитие инфраструктуры инвестиционных площадок и др.

«Самарская область действительно всегда была опорном краем державы. Это подтверждается и в сегодняшних реалиях, в условиях очень серьезных экономических санкций, несправедливых и беспрецедентных по своему масштабу. Тем не менее, можно смело сказать, что регион выдержал этот удар. Мы сохранили достигнутое и уверенно смотрим в будущее. Только за 2022 год в Самарской области реализовано 25 новых инвестпроектов, 9 из них в производственной сфере, что для нашего региона крайне важно. Именно на этом мы делаем акцент в своей работе», – ранее отмечал Губернатор Дмитрий Азаров.

В регионе сохраняется самый низкий уровень безработицы. Этого удалось добиться благодаря тому, что в Самарской области ежегодно создается порядка 10 тысяч новых рабочих мест.

Благодаря вниманию Главы региона постоянно предпринимаются шаги по укреплению экономики и привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и комфортных условий для бизнеса. Сейчас в регионе реализуется свыше 200 инвестпроектов с общим объемом вложений, превышающим 1,4 трлн рублей. Все это позволяет Самарской области находиться в десятке регионов-лидеров в рейтинге инвестиционной привлекательности.

«Для того, чтобы инвесторы приходили в регион со своими проектами и видели в нас надежного партнера, мы внедрили все специальные налоговые режимы, развиваем специальные инвестиционные площадки и постоянно расширяем перечень инструментов поддержки. Для работы с бизнесом действует Агентство по привлечению инвестиций, где каждый инициатор инвестпроекта сможет получить сопровождение и поддержку в режиме «одного окна», - назвал ключевые приоритеты министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На круглом столе «Инвестиционный потенциал Самарской области и его роль в достижении технологического суверенитета» будут обсуждаться дальнейшие факторы роста привлекательности региона, привлечения инвесторов и определение новых ниш инвестирования.

Напомним, проведение международной выставки-форума «Россия» утверждено Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Впервые в ХХI веке главные достижения нашей страны можно увидеть на одной площадке. Выставка стартовала в Москве на ВДНХ в День народного единства, 4 ноября, и завершит свою работу в знаковый 

Теги: Москва Россия Самара

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