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«Мозаика весны»: самарский гипюр вдохновляет дизайнеров

4 марта 2025 17:29
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7 марта, в 17:00, в галерее ремесел агентства социокультурных технологий пройдет праздничное дефиле «Мозаика весны».

7 марта, в 17:00, в галерее ремесел агентства социокультурных технологий пройдет праздничное дефиле «Мозаика весны». В программе - модный показ коллекции одежды, включающей элементы самарской филейно-гипюрной вышивки, открытая лекция «Дизайн и ремесло», кураторская экскурсия по выставке «Гипюровый лес».   6+       

Идея создать экспериментальную коллекцию одежды, которая бы была современна, практична и сочетала в себе традиционное самарское ремесло – филейно-гипюрную вышивку, появилась в момент подготовки выставки «Гипюровый лес». 

Самарский дизайнер, основатель бренда одежды «LAR-GO» Лариса Сомова взялась создать мини-коллекцию одежды из натурального льна и с элементами ручной работы. Эксклюзивно и специально для галереи. «Я работаю только с натуральными материалами, – говорит дизайнер. –   Например, для фестиваля «Территория моды» создавала коллекцию изо льна. Мне очень давно хотелось сделать работы, отражающие нашу самарскую идентичность. И самарская филейно-гипюрная вышивка как нельзя лучше подходят для моей задумки».

 Представленные для дефиле модели позволят по-новому взглянуть на традиционные ремесла.

«Задача галереи ремесел – не только рассказывать о наших мастерах-ремесленниках, но и по возможности подружить их с сообществами, близкими по духу, – отметил Игорь Жаткин, директор агентства социокультурных технологий. –  Если мастера по разным направлениям деятельности смогут объединиться с дизайнерами, художниками, производителями товаров и услуг, создавать совместные проекты, от этого все только выиграют. Наше культурное наследие будет сохранено на долгие годы и востребовано современными людьми».

Выставка открыта до 10 апреля 2025 года.

 Напомним, проект галереи ремесел реализуется на грантовые средства Президентского фонда культурных инициатив.  Это новое выставочное пространство, где мастера декоративно-прикладного творчества, народных художественных ремесел и промыслов Самарской области смогут демонстрировать свои изделия.   Инициаторы создания подобного креативного пространства для ремесленников региона – Агентство социокультурных технологий и общественная организация «Содружество детских и молодежных объединений».

«Мозаика весны»:

7 марта. 17:00, 

Галерея ремесел, ул Некрасовская, 78. «Агентство социокультурных технологий».

17:00 – Мозаика весны. Дефиле, показ эксклюзивной коллекции одежды с элементами филейно-гипюрной вышивки от бренда LAR- GO. Автор коллекции, дизайнер – Лариса Сомова. Постановка – Мария Казак.

17:30 – Кураторская экскурсия по выставке мастеров самарской филейно-гипюрной вышивки Олега Баулина.

18:00 – Открытая лекция  «Дизайн и ремесло, или возможности fashion–индустрии для ремесленников». Художник театрального костюма Урсула Берг.

Вход на мероприятие – свободный, но требуется предварительная регистрация.

Часы работы выставки:

Понедельник – четверг, суббота: с 09:00 до 18:00.

Пятница с 09:00 до 17:00.

Адрес: галерея ремесел (г. Самара, ул. Некрасовская, 78, Агентство социокультурных технологий).

 

Фото:   департамент информационной политики Самарской области

 

Теги: Самара

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