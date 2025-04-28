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Московский историк архитектуры расскажет самарцам о жилых домах эпохи конструктивизма

28 апреля 2025 09:32
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Московский историк архитектуры расскажет самарцам о жилых домах эпохи конструктивизма

2 мая в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция Николая Васильева «Архитектура жилища эпохи конструктивизма» (12+). Столичный эксперт расскажет об эстетике, концепциях домов и планировке квартир времен НЭПа и первой пятилетки.

В середине 1920-х в столицах и промышленных центрах особенно обострился жилищный вопрос. Большинство горожан жили в коммуналках, подвалах, деревянных домах без удобств. Новые дома начали строить после 1925 года, причем не только отдельные здания, но целые кварталы и поселки. Это был общий для Европы после Первой мировой войны и череды революций тренд: застраивалась рабочим жильем Красная Вена, кооперативный Берлин, Франкфурт, Магдебург в Веймарской Германии; Москва, Ленинград, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск и другие города в СССР.

Борьба с жилищной нуждой, как сказали бы до революции, стала главной темой работ и мечтаний многих архитекторов. Начав с идеи дома-коттеджа в городе-саде, их мысль пошла дальше – к многоквартирному каменному дому, а дальше – комбинату-общежитию с обслуживанием, коммуне на сотни и тысячи человек.

Появились типовые планировки квартир и секций подъездов, из которых можно было компоновать дома и кварталы разной конфигурации. Однако индивидуальное решение квартир (в соответствии с составом семьи и даже профессией жильцов) оказалось утопией.

Поиск новой эстетики привел к отрицанию декоративного оформления фасадов и, естественно, к отказу от исторических стилей. Новые дома получались лаконичными по архитектуре. Но это отнюдь не означало отказ от выразительности такой архитектуры в целом. Главным художественным средством теперь стали сложные планировки целых кварталов, а также повышение угловых подъездов для придания домам башенных силуэтов. Украшали такие дома только функциональные элементы.

Несмотря на критику, именно строительство времен НЭПа и первой пятилетки заложило стандарты и нормы городской жилой застройки – капитальной, благоустроенной, сомасштабной человеку – став отправной точкой в проектировании жилья не только в СССР, но и заграницей.

Решения, разработанные архитекторами того времени, актуальны и сегодня. Они стали частью проекта первого в Самаре галерейного дома в составе жилого комплекса «ЗИМ Галерея». 

Николай Васильев – историк архитектуры, соавтор книги «Архитектура Дома Наркомфина вчера и сегодня», доцент Московского государственного строительного института, профессор Московского художественного института имени В.И. Сурикова, советник Российской академии архитектуры и строительных наук.

2 мая 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

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