МЧС СО: прaвильнaя паркoвка вашего автомобиля во дворе позволит пожарным быстрее добраться до места вызова

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Поскольку проезд пожарных автомобилей должен осуществляться незамедлительно, то есть без помех, по предусмотренным для этого дорогам, то его затруднение может привести к большой потере времени, и, в свою очередь, создает опасность для граждан и их имущества.

Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую практически невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна площадка. Автолестница сама по себе очень габаритная. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.

Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к автолюбителям - выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять свободными места для подъезда специальной техники! Нельзя допускать, чтобы из-за Вашего равнодушия и безучастия, люди остались без помощи. Помощь может понадобиться каждому! В том числе, возможно, и Вашим близким! Паркуйте автомобили правильно!

При возникновении пожара необходимо также звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Фото: ГУ МЧС СО