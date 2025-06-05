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МЧС СО: правила безопасности в лифте

5 июня 2025 21:46
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Падения, поломки, насилие, хулиганство — всё это риски, связанные с использованием лифта.

Лифт— это удобное изобретение, но он может стать опасным. Падения, поломки, насилие, хулиганство — всё это риски, связанные с использованием лифта. Чтобы избежать неприятностей, важно знать правила безопасности и следовать им.

Основные правила пользования лифтом:

Не перегружайте лифт.

Не закрывайте двери лифта, если они не полностью закрылись.

Не нажимайте на несколько кнопок одновременно.

Дети до семи лет должны пользоваться лифтом только со взрослыми.

Если лифт остановился:

Не паникуйте.

Не пытайтесь самостоятельно открыть двери.

Позвоните диспетчеру и следуйте его инструкциям.

Если трос лифта оборвался:

Нажмите кнопку «Стоп».

Прижмитесь к стене кабины, сядьте на корточки и упритесь руками в пол.

Не звоните диспетчеру, чтобы не тратить время.

Не нажимайте кнопку открытия дверей.

Старайтесь сохранять спокойствие: на дне шахты есть амортизаторы, которые смягчат падение.

Нападение в лифте:

Объясните детям, что нельзя входить в лифт с незнакомцами. Лучше сопровождайте их сами.

Убедитесь,что на площадке нет посторонних, прежде чем войти в лифт.

Если в лифте уже находится подозрительный пассажир, не садитесь.

Если вы всё же вошли в лифт с подозрительным человеком, нажмите кнопки «вызов диспетчера» и «стоп». Диспетчер сможет заблокировать лифт, вызвать полицию и лифтёра.

Не стойте спиной к пассажиру, следите за его действиями.

При нападении кричите, шумите, стучите по стенам кабины.

Если двери лифта открылись, постарайтесь выбежать на площадку, зовите на помощь соседей и сразу же покиньте здание.

Оказавшись в безопасности, немедленно вызовите полицию и сообщите приметы нападавшего.

 

Фото:   pxhere.com

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