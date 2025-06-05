МЧС СО: правила безопасности в лифте

Лифт— это удобное изобретение, но он может стать опасным. Падения, поломки, насилие, хулиганство — всё это риски, связанные с использованием лифта. Чтобы избежать неприятностей, важно знать правила безопасности и следовать им.
Основные правила пользования лифтом:
Не перегружайте лифт.
Не закрывайте двери лифта, если они не полностью закрылись.
Не нажимайте на несколько кнопок одновременно.
Дети до семи лет должны пользоваться лифтом только со взрослыми.
Если лифт остановился:
Не паникуйте.
Не пытайтесь самостоятельно открыть двери.
Позвоните диспетчеру и следуйте его инструкциям.
Если трос лифта оборвался:
Нажмите кнопку «Стоп».
Прижмитесь к стене кабины, сядьте на корточки и упритесь руками в пол.
Не звоните диспетчеру, чтобы не тратить время.
Не нажимайте кнопку открытия дверей.
Старайтесь сохранять спокойствие: на дне шахты есть амортизаторы, которые смягчат падение.
Нападение в лифте:
Объясните детям, что нельзя входить в лифт с незнакомцами. Лучше сопровождайте их сами.
Убедитесь,что на площадке нет посторонних, прежде чем войти в лифт.
Если в лифте уже находится подозрительный пассажир, не садитесь.
Если вы всё же вошли в лифт с подозрительным человеком, нажмите кнопки «вызов диспетчера» и «стоп». Диспетчер сможет заблокировать лифт, вызвать полицию и лифтёра.
Не стойте спиной к пассажиру, следите за его действиями.
При нападении кричите, шумите, стучите по стенам кабины.
Если двери лифта открылись, постарайтесь выбежать на площадку, зовите на помощь соседей и сразу же покиньте здание.
Оказавшись в безопасности, немедленно вызовите полицию и сообщите приметы нападавшего.
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