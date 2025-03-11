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За 2024 год, в стране было сделано 400 тысяч абортов. «Четыреста тысяч — это много, мы теряем слишком много детишек», — заявила спикер.
Матвиенко предложила премировать отговоривших от абортов врачей
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Матвиенко предложила премировать отговоривших от абортов врачей

11 марта 2025 21:16
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За 2024 год, в стране было сделано 400 тысяч абортов. «Четыреста тысяч — это много, мы теряем слишком много детишек», — заявила спикер.

Количество случаев искусственного прерывания беременности уменьшилось в России в три с половиной раза, но, по данным за 2024 год, в стране было сделано 400 тысяч абортов. Об этом 11 марта заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании по вопросам организации работы Совета при Президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики, пишет "Парламентская газета".

«Четыреста тысяч — это много, мы теряем слишком много детишек», — заявила спикер.

Она отметила, что, согласно правилам системы обязательного медицинского страхования, за проведение аборта клиники получают из госбюджета от семи до 12 тысяч рублей.

А вот если врач отговорил от аборта, подчеркнула Матвиенко, никакой премии ни ему, ни клинике на федеральном уровне не предусмотрено. Спикер предложила предусмотреть такие виды поддержки для медиков, которые сумели отговорить женщин от прерывания беременности и тем самым сохранить плод. Надо бороться за каждого ребенка, уверена Матвиенко. 

 

Фото:   freepik.com

 

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