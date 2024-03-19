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Мамы-предприниматели вновь получат поддержку на запуск своего дела

19 марта 2024 13:38
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Мамы-предприниматели вновь получат поддержку на запуск своего дела

Минэкономразвития РФ объявило о старте программы «Мама-предприниматель» в 2024 году. Проект реализуется при поддержке Фонда «Наше будущее».

«Мама-предприниматель» ― образовательный проект, основанный в 2013 году и направленный на поддержку женщин, у которых есть предпринимательская идея или уже работающий бизнес. В рамках программы проводятся тренинги на различные темы – от работы с мотивацией и генерации идей до составления бизнес-плана, выявления целевых аудиторий, сегментации и т. д. Ряд тренингов посвящен социальному предпринимательству.

«Программа «Мама-предприниматель» становится все более востребованной. Только в прошлом году мы приняли 5 тысяч заявок, участницами всех треков стали 3,5 тысяч женщин, объем грантовой поддержки приблизился к отметке 10 млн рублей, еще 5 млн рублей было потрачено в рамках других инструментов поддержки. В этом году мы сохраним привычный формат проведения программы. Однако, расширим программу на другие регионы. Также у нас будет проведен отдельный трек «Мама на селе». Обсуждается еще один — «Мама в экспорте»», — отмечает заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова.

«Мама-предприниматель» — это одна из самых интересных программ поддержки женщин в России. Прошлогодний опыт показал, насколько масштабной и востребованной является тема женского бизнеса. Для нас это давно известный факт, поскольку 72% социальных предпринимателей в России — женщины. Именно они способны быстро и гибко реагировать на потребности общества, решать социальные задачи с помощью бизнес-инструментов. Желаем удачи участницам этого года и надеемся увидеть новые интересные проекты», — комментирует Директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Прием заявок и обучение в регионах по программе «Мама-предприниматель» ведется на базе центров «Мой бизнес». На тренингах участницы готовят бизнес-план своего проекта, а затем защищают его. Авторам лучших идей будут вручены гранты в 100 тыс. рублей, а также призы от партнеров.

Список регионов, где в 2024 году будет организована программа «Мама-предприниматель», будет сформирован в ближайшее время. Чтобы узнать о старте программы в своем регионе, оставляйте предварительные заявки на официальном сайте проекта мамапредприниматель.рф. 

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