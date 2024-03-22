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Лесничества Самарской области готовятся к пожароопасному сезону

22 марта 2024 15:24
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Из федерального бюджета на тушение лесных пожаров в Самарской области в этом году предусмотрено более 3 млн рублей.

Утвержден сводный план тушения лесных пожаров на территории Самарской области на 2024 год.  Сводный план тушения пожаров необходим для более эффективной координации сил и средств при возникновении лесных возгораний. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сохранение наших природных богатств для будущих поколений – одна из важнейших задач Правительства области и всего нашего общества. На это направлена реализация национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Для ликвидации возгораний в лесных массивах на территории Самарской области сводным планом предусмотрено привлечение сил и средств пожаротушения в количестве 1762 человек, 591 единиц техники и 1812 единиц оборудования.

«Сводным планом мы определили наш порядок взаимодействия с учреждениями особо охраняемых природных территорий, МЧС и подразделениями Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Сводный план тушения лесных пожаров на предстоящий сезон уже прошел согласование в Рослесхозе и 15 марта утвержден Правительством Самарской области. Ориентировочная дата начала пожароопасного сезона – 15 апреля», - комментирует замминистра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Павел Мельников.

Все главы регионов России успели утвердить сводные планы тушения лесных пожаров в срок. Теперь Рослесхоз начинает формирование плана межрегионального маневрирования лесопожарных формирований, техники и оборудования.

Из федерального бюджета на тушение лесных пожаров в Самарской области в этом году предусмотрено более 3 млн рублей.  Наш регион – один из лидеров по обеспеченности техникой. По нацпроекту «Экология» Самарская область обеспечена техникой на 97,9%. В это число входит 109 единиц техники и 1109 единиц оборудования. В этом году регион достигнет показателя 100% в результате закупки 2 единиц техники на общую сумму почти 12 млн рублей.

Напомним, на 2024 год министерством разработаны и утверждены 612 маршрутов наземного патрулирования протяженностью 58603 км. Также
до «Самаралеса» доведены объемы по противопожарному обустройству лесов на текущий год, куда входит реконструкция 65 км лесных дорог, устройство и прочистка более 27 тысяч км минерализованных полос, установка 192 шлагбаумов на въездах в лесные массивы и 348 предупреждающих стендов.

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