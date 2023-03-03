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В среднем за год в нашей стране продаются 1,5 миллиарда стеблей роз. Учитывая, что общее потребление этого цветка в мире составляет 10 миллиардов в год, Россия является самым большим потребителем, рассказали накануне 8 Марта «Парламентской газете» в Национальной ассоциации цветоводов.

Каждый второй цветок, который продается в России, — это роза, сообщил председатель Ассоциации Алексей Антипов. Таким образом, можно сказать, что именно роза — самый любимый цветок россиян. Цветов, чтобы поздравить любимых с 8 Марта, сейчас на рынке в достатке, уточнил эксперт.

«Цены на розы останутся на уровне прошлого года. Но значительно могут подорожать тюльпаны, так как в последнее время очень сильно подорожали голландские луковицы. Это связано с удорожанием энергоносителей», — заявил Антипов.

По мнению цветоводов необходимо снижать зависимость России от импортных роз, тюльпанов и мимоз. «Сейчас доля отечественного цветка на российском рынке составляет лишь 17 процентов против 83-х, приходящихся на импорт», — рассказали в Национальной ассоциации цветоводов.

Россия готова увеличить свою долю цветов на рынке, заявил Антипов. По его мнению, потенциал для этого есть. Только в Национальную ассоциацию входят 13 комбинатов, суммарная площадь теплиц которых составляет порядка 170 гектаров.

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