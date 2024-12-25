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Каждый пятый работающий в 2024 году конфликтовал с коллегами, каждый шестой — с руководством.

25 декабря 2024 14:29
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Мужчины конфликтуют на работе чаще женщин. Работники от 35 до 45 лет — чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие трудоустроенные экономически активные горожане и руководители, а также представители компаний из города.

Каждый пятый работающий в 2024 году конфликтовал с коллегами, каждый шестой — с руководством. В основном инициаторами конфликта самарцы называли своих оппонентов, лишь по 5% опрошенных рассказали, что сами начали разборки с коллегами или руководством. Мужчины конфликтуют на работе чаще женщин. Работники от 35 до 45 лет — чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Рабочие конфликты чаще разрешаются без привлечения третьих лиц: об этом сообщили 42% конфликтовавших с коллегами, 47% конфликтовавших с руководством. Только благодаря участию третьих лиц удалось решить проблему 23% поссорившихся с коллегами, 10% поссорившихся с руководством. В условиях неразрешенного конфликта продолжает работать каждый четвертый из тех, кто поссорился с сослуживцами, 31% поссорившихся с начальством.

О рабочих конфликтах с подчиненными рассказал и 1 из 10 руководителей: 3% управленцев сами инициировали столкновение, 7% назвали зачинщиками подчиненных. В большинстве случаев ситуации разрешались без привлечения третьих лиц.

В целом для решения рабочих споров практику привлечения специально обученных людей — медиаторов — сейчас практикуют 3% компаний.

Следует ли увольняться в случае серьезного конфликта с руководителем: 34% экономически активных горожан считают, что да, 33% — нет. Причем больше сторонников разрыва трудовых отношений — среди мужчин. Чем моложе респонденты, тем более категоричны они в вопросах увольнения. Больше всего же уверенных в том, что следует расставаться с работодателем, — среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц.

По факту же, за последний год сменил работу каждый четвертый инициатор конфликтов с коллегами, 16% объектов нападок со стороны сослуживцев. Споры с руководством приводят к разрыву трудовых отношений чаще: покинули компанию 34% зачинщиков конфликтов с начальством и 24% работников, с которыми рассорились руководители.

Время проведения: 4—12 декабря 2024 года.

 

Фото:  freepik.com

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