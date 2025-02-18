Я нашел ошибку
Главные новости:
Не менее 85% федеральных и 60% региональных трасс РФ будут в нормативе до конца 2030 года
Не менее 85% федеральных и 60% региональных трасс РФ будут в нормативе до конца 2030 года
В Похвистнево обязали очистить крышу почты от снега и наледи
В Похвистнево обязали очистить крышу почты от снега и наледи
Всесторонняя поддержка семей и участников СВО: в Кинеле открылся Семейный МФЦ
Всесторонняя поддержка семей и участников СВО: в Кинеле открылся Семейный МФЦ
Участники «Школы героев» завершили практический курс по наставничеству
Участники «Школы героев» завершили практический курс по наставничеству
У двух тольяттинцев нашли 304 куста конопли
У двух тольяттинцев нашли 304 куста конопли
Западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях
Западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях
Для студенческих команд Самарской области в проекте «Твой Ход» стартует новый конкурсный трек «Объединяю»
Для студенческих команд Самарской области в проекте «Твой Ход» стартует новый конкурсный трек «Объединяю»
Изменения в правилах включения ПО в реестр
Изменения в правилах включения ПО в реестр
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.43
1.12
EUR 95.8
0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдет встреча с тольяттинским писателем Сергеем Чекуновым
В Самаре пройдет дрейф-прогулка «На краю города» от Музея-галереи «Заварка»
В «ЗИМ Галерее» расскажут о творчестве Казимира Малевича
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Изменения в правилах включения ПО в реестр

18 февраля 2025 13:20
131
Изменения в правилах включения ПО в реестр

Минцифры подводит промежуточные итоги общественного обсуждения проекта новых правил включения ПО в реестр. Уже провели встречи с представителями ключевых отраслевых ИТ-ассоциаций для разъяснения деталей изменений.

Остановимся подробнее на основных инициативах и расскажем, почему они так важны.

Для работы продуктов в единой программной среде вводится требование совместимости ПО с двумя ОС из реестра, а для ПАК — с одной. Минцифры отберёт наиболее зрелые ОС с учётом проверки на дополнительные критерии, чтобы облегчить выбор разработчикам.

Для адаптации к новым условиям предусмотрен переходный период. Требования будут вступать в силу поэтапно, начиная с 2026 года — для большинства классов прикладного ПО. К 2028 году — для промышленного ПО. Для софта, уже включённого в реестр, разработают свой план проверки. Сроки будут обсуждаться с отраслью.

Изменения направлены на поддержку коммерческих продуктов на рынке, они ограничивают включение в реестр аналогов, созданных госкомпаниями только для внутреннего использования. Госкомпании смогут разрабатывать и включать такие продукты в реестр при условии коммерциализации, подтверждая её ежегодно. Первый раз — через год после попадания в реестр. Доля продаж аффилированным лицам не должна превышать 30%.

Это требование затронет только узкий перечень классов софта (ОС, офисные пакеты, СУБД, антивирусы), где уже есть зрелые отечественные решения. Полный перечень классов будет установлен Минцифры. Для продуктов госкомпаний, уже включённых в реестр, предусмотрен переходный период.

Разработчикам будет предложена добровольная проверка на соответствие дополнительным требованиям (поддержка российских микропроцессоров, сертификатов безопасности, отсутствие уязвимостей и т.д.). Соответствие даст преференции при госзакупках и простимулирует внедрение крайне важных функций в отечественных решениях.

Несоответствие дополнительным требованиям не станет препятствием для включения ПО в реестр и не приведёт к исключению из него.

Главная цель изменений — стимулирование спроса на российские ИТ-продукты, доступные на рынке, повышение их качества и уровня технологической зрелости, требуемого для успешного перехода на их использование.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
К 110-летию самарского трамвая выпущена лимитированная коллекция транспортных карт
18 февраля 2025  12:18
К 110-летию самарского трамвая выпущена лимитированная коллекция транспортных карт
139
Не теряет актуальности вопрос надлежащей работы управляющих компаний по содержанию придомовых территорий.
17 февраля 2025  19:37
Повышение производительности труда в соцсфере, дисквалификацию недобросовестных УК обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
858
В Самарской области весной откроется новый центр велопроката
17 февраля 2025  13:56
В Самарской области весной откроется новый центр велопроката
501
В Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией
17 февраля 2025  10:06
В Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией
408
В течении дня будут проводится работы по обработке и очитке тротуаров и пешеходных дорожек, удалению наледи, вывозу снега, а также очистке дворовых и внутриквартальных территорий.
16 февраля 2025  12:47
На уборке Самары от снега сегодня задействовано 212 единиц техники и 3050 дворников
501
Весь список