Из Самары до Курумоча запустили «Поезд Славы»

64

6 мая в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с железнодорожного вокзала Самары отправился «Поезд Славы». Праздничный электропоезд, почетными гостями которого стали ветераны Великой Отечественной войны и ветераны специальной военной операции, проследовал по маршруту Самара – Курумоч – Самара. Участие в патриотической поездке также приняли дети-сироты центра «Поколение 2020».

«Поезд Славы» организован АО «Самарская пригородная пассажирская компания» при поддержке министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области и Управления Росгвардии по Самарской области. С предстоящим праздником Победы почетных гостей поезда поздравил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.

«День Победы – это праздник, который объединяет все поколения. Это возможность вспомнить подвиги наших солдат во время Великой Отечественной войны, рассказать молодому поколению о трудностях и судьбе, которую проживали наши ветераны», – отметил глава областного минтранса.

На маршруте славы прошла концертная программа, тематикой которой стала Великая Отечественная война. Для ветеранов и юных гостей выступили военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области, студенты второго курса Самарского областного училища культуры и искусств, ансамбль ложкарей и дети из детских центров попечительского совета «Поколение 2020». Также АО «Самарская ППК» подвела итоги конкурса рисунков, стихов и песен, посвященных Великой Отечественной войне, и вручила памятные подарки.

«Поезд Славы» – это дань уважения подвигу героев, сражавшихся за независимость нашей родины. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение росло в духе патриотизма, помнило о Великой Победе и испытывало гордость за свою страну», – подчеркнул генеральный директор АО «Самарская пассажирская пригородная компания» Алексей Паневин.

«Поезд Славы» – не первое патриотическое мероприятие, организованное в Самарской области на пригородном железнодорожном транспорте. В феврале 2025 года, в преддверии Дня защитника Отечества, до станции Курумоч проследовал «Поезд мужества».

Фото: департамент информационной политики Самарской области