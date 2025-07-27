Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти женщина попала под машину
В Тольятти женщина попала под машину
Самарцы рассказали, с какими вещами им трудно расставаться
Самарцы рассказали, с какими вещами им трудно расставаться
В Роспатенте объяснили рост популярности регистрации личного бренда у россиян
В Роспатенте объяснили рост популярности регистрации личного бренда у россиян
Мошенник использовал соцсети, чтобы завладеть деньгами пенсионера в Тольятти
Мошенник использовал соцсети, чтобы завладеть деньгами пенсионера в Тольятти
В Общественной палате предложили вернуться к советской системе продажи крепкого алкоголя
В Общественной палате предложили вернуться к советской системе продажи крепкого алкоголя
Иван Носков поздравил всех причастных с Днем Военно-морского флота
Иван Носков поздравил всех причастных с Днем Военно-морского флота
В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже велосипеда
В Тольятти задержали подозреваемого в краже велосипеда
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.55
0.69
EUR 93.35
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов следствия РФ
Сегодня состоялась рабочая встреча представителей Минпромторга СО и делегации Республики Татарстан
«Каникулы с Общественным советом»: тольяттинские полицейские напомнили детям основные правила безопасного поведения
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Иван Носков поздравил всех причастных с Днем Военно-морского флота

27 июля 2025 10:52
126
Иван Носков поздравил всех причастных с Днем Военно-морского флота

Несмотря на название, этот праздник давно стал общим для всех, кто связал свою судьбу с водными просторами нашей страны. Сегодня мы вспоминаем историю российского флота, и тот неоценимый вклад, который он внес в историю России, в ее становление.

Мы живем на берегу великой русской реки, и для многих самарских мальчишек их путь в большое мореплавание начинался именно здесь. На волжском берегу рождалась мечта о бескрайних морских просторах, стоя на борту маленького катера будущие моряки представляли себя капитанами огромных лайнеров и военных кораблей. Немало в Самаре и настоящих профессионалов своего дела, вся жизнь которых связана с Волгой. И, конечно, с Самарой. 

Поздравляю всех, для кого День Военно-морского флота – профессиональный праздник. Ваша служба требует безграничной преданности, смелости и высокой квалификации. Вы – настоящие герои, готовые в любую минуту защитить Родину и её интересы. Здоровья вам, счастья и семь футов под килем!

Также глава Самары пригласил всех сегодня на Набережную Волги (у Первомайского спуска). Там в честь праздника проходят очень зрелищные соревнования по парусному спорту. Сегодня гонки – с 11:30 до 13:00.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
27 июля 2025  10:24
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
121
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
26 июля 2025  09:45
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
540
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
25 июля 2025  13:01
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
405
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
25 июля 2025  11:48
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
409
Около 3 тысяч человек посетили «Поезд Победы» в Самаре
25 июля 2025  10:07
Около 3 тысяч человек посетили «Поезд Победы» в Самаре
439
Весь список