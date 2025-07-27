Иван Носков поздравил всех причастных с Днем Военно-морского флота

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Несмотря на название, этот праздник давно стал общим для всех, кто связал свою судьбу с водными просторами нашей страны. Сегодня мы вспоминаем историю российского флота, и тот неоценимый вклад, который он внес в историю России, в ее становление.

Мы живем на берегу великой русской реки, и для многих самарских мальчишек их путь в большое мореплавание начинался именно здесь. На волжском берегу рождалась мечта о бескрайних морских просторах, стоя на борту маленького катера будущие моряки представляли себя капитанами огромных лайнеров и военных кораблей. Немало в Самаре и настоящих профессионалов своего дела, вся жизнь которых связана с Волгой. И, конечно, с Самарой.

Поздравляю всех, для кого День Военно-морского флота – профессиональный праздник. Ваша служба требует безграничной преданности, смелости и высокой квалификации. Вы – настоящие герои, готовые в любую минуту защитить Родину и её интересы. Здоровья вам, счастья и семь футов под килем!

Также глава Самары пригласил всех сегодня на Набережную Волги (у Первомайского спуска). Там в честь праздника проходят очень зрелищные соревнования по парусному спорту. Сегодня гонки – с 11:30 до 13:00.