Интерес россиян к занятиям йогой и пилатесом вырос на 45%

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В России интерес к занятиям йогой вырос на 45% за этот год. Такими данными 20 июня с «Известиями» поделился сервис «Авито Услуги» к Международному дню йоги, который отмечается 21 июня.

Уточняется, что больше всего подобной практикой начали заниматься в Омске — там спрос увеличился в 2,5 раза. Кроме того, йогой чаще увлекались в Казани (+100%) и Краснодаре (+90%).

Также в России вырос интерес к пилатесу (+65% за год) и тренажерному залу (+59%). Популярность выросла у других подобных направлений, среди которых стретчинг (+12%) и функциональные тренировки (+12%).

Помимо этого, россияне начали больше интересоваться образовательными программами по определенным практикам: спрос на обучение йоге вырос на 10% по стране, пилатесу — на 51%. На курсы «Здоровая спина» и «Растяжка» стали записываться на 26% чаще.