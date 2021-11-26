Инспекторам ДПС Ставропольского района вручили автомобили от губернатора Самарской области

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10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров торжественно вручил инспекторам ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району старшим лейтенантам полиции Олегу Семенову и Денису Свиридову сертификаты на автомобили «Лада Гранта». Полицейские были поощрены ценными подарками за задержание подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.

И вот, сегодня дорожные полицейские забрали свои новенькие машины из автосалона.

Олегу Семенову и Денису Свиридову сотрудники автосалона вручили ключи от автомобилей и пожелали безопасной езды. Полицейские, не скрывая радостные эмоции, с интересом осмотрели свои машины, изучили их технические характеристики и поспешили сесть за руль.

Старший лейтенант полиции Олег Семенов признается, что такому подарку обрадовались больше всего домочадцы и с нетерпением ждут его дома, чтобы прокатиться на новом автомобиле.

Его коллега, Денис Свиридов отметил, что работает в Госавтоинспекции не первый год, на его памяти за весь период службы задержание, за которое их поощрили – одно из самых крупных. Дорожные полицейские обнаружили и изъяли из салона иномарки, которую остановили для проверки документов, 8 килограммов героина.

Инспекторы ДПС выразили благодарность губернатору Самарской области и руководству областного главка МВД за высокую оценку их работы и очень достойное поощрение.

«Новым машинам мы очень рады, спасибо за такие ценные подарки», - поделились эмоциями полицейские и отправились домой на новых автомобилях, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО