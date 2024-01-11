ГИБДД СО: временно ограничено движение маршрутных транспортных средств по автомобильным дорогам региона

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В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный боковой ветер, снегопад, ограниченная видимость) на территории Самарской области введено ограничение движения маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, а также организованные перевозки детей на автобусах по автомобильным дорогам региона в период с 15.00 11.01.2024 до 06.00 12.01.2024 (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий).



Госавтоинспекция Самарской области призывает автомобилистов учитывать погодные условия и воздержаться от управления транспортом без особой надобности, всем участникам дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах. Убедительная просьба к водителям, заблаговременно позаботится о месте стоянки своего транспорта и строго соблюдать правила дорожного движения. Необходимо не превышать скорость, оценивать метеорологические условия и состояние дорожного покрытия, не допускать опасных маневров.



В сложных погодных условиях сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.