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Эксперт назвала правила безопасности катания на «ватрушках»

19 января 2025 13:59
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Эксперт назвала правила безопасности катания на «ватрушках»

Катание на тюбингах, или, как их чаще называют, «ватрушках», — это веселый и популярный зимний отдых, который нравится как детям, так и взрослым. Однако это развлечение может быть травмоопасным, поэтому требует строгого соблюдения правил безопасности. Директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева рассказала «Известиям» 19 января, как сделать катание безопасным и приятным.

«Выбор подходящей локации — первый шаг на пути к веселому времяпрепровождению. Предпочтение следует отдавать оборудованным горкам, где есть специальные зоны для спуска и подъема. Такие места обычно контролируются ответственными службами, а склоны подготовлены: нет ям, неровностей и кустарников. Катание на импровизированных горках, особенно вблизи дорог или водоемов, опасно. Есть риск выехать на проезжую часть или тонкий лед, а препятствия, скрытые под снегом, могут привести к падениям, столкновениям или же вовсе перевернуть тюбинг на высокой скорости. Также категорически запрещено привязывать тюбинг к автомобилям или снегоходам», — отметила она.

По ее словам, не менее важна правильная экипировка. Необходимо выбрать «ватрушку» соответствующего размера, чтобы она подходила по весу и возрасту катающегося. Перед использованием нужно убедиться, что у нее целы ручки и и нет повреждений. Учитывая высокую скорость, которую развивают тюбинги, не стоит пренебрегать защитой — шлем стоит надевать и детям, и взрослым, подчеркнула эксперт.

«Перед тем как скатиться, убедитесь, что путь свободен: внизу и на склоне по траектории спуска не должно быть людей или препятствий. Не забывайте: тормозить на «ватрушке» сложно, поэтому соблюдение дистанции между катающимися — обязательное условие. При этом дети должны кататься под присмотром взрослых, а самые маленькие — только в паре с родителями», — сказала Кошелева.

Также она уточнила, что стоит помнить о правилах безопасного поведения: подниматься обратно наверх только по специально отведенной тропе, чтобы не столкнуться с другими людьми.

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