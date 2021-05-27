Екатеринбургская епархия отсудила у Сергия Романова опальный женский монастырь

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Арбитражный суд Свердловской области признал право собственности Екатеринбургской епархии на 14 зданий Среднеуральского женского монастыря, ранее подконтрольного бывшему схиигумену Сергию, сообщили РИА Новости в епархии.

"Верно. Эти здания возведены на епархиальной земле и изначально строились, как здания епархиального монастыря", - сказали в епархии в ответ на просьбу подтвердить решение суда о праве собственности епархии на 14 зданий монастыря.

В пресс-службе епархии РИА Новости уточнили, что 14 зданий, о которых идет речь, составляют весь монастырь совместно с расположенным на его территории храмом во имя "Спорительницы Хлебов", право собственности епархии на который Арбитражный суд Свердловской области признал еще 10 февраля.

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын