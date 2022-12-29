Дмитрий Азаров вручил государственные награды выдающимся землякам

Я нашел ошибку
Главные новости:
Покупка не качественных фейерверков, а также их не грамотное применение, может привести к далеко не праздничным последствиям.
Полицейские предупреждают о соблюдении мер безопасности при использовании пиротехники
В Самаре полицейскими в ходе рейдов в декабре пресечено 27 фактов незаконной реализации пиротехнических изделий.
В Самарской области сотрудники полиции проводят рейды по местам продажи пиротехники
Сейчас в территорию устойчивого покрытия сигналом вошли и соседние населенные пункты.
В селе Малый Каралык Большеглушицкого района появилась мобильная связь и Интернет
Основное внимание участники совещания уделили состоянию аварийности на территории Самарской области.
На заседании облправительства подвели предварительные итоги состояния аварийности на дорогах региона
Приборная база археологов Самарского университета им. Королёва пополнилась новым оборудованием общей стоимостью более 2 млн рублей.
Археологи Самарского университета им. Королёва обновили приборную базу
У школьников появляется возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях.
Школы Самарской области участвуют в проекте «Футбол в школе»
Как отмечают специалисты, после новогодних праздников увеличивается число госпитализаций с обострением гастроэнтерологических проблем.
Главный гастроэнтеролог региона: «Чувство меры – главный помощник за праздничным столом»
Если вы всё-таки получили травму глаза, немедленно обратитесь за специализированной помощью.
Самарские офтальмологи призывают: берегите глаза от "новогодних" травм
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.33
1.4
EUR 75.66
1.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров вручил государственные награды выдающимся землякам

29 декабря 2022 14:20
119
Губернатор отметил, что все достижения Самарской области – это результат совместного труда, благодаря которому сегодня наш регион отмечается в числе лидеров.

В четверг, 29 декабря, подводя итоги года, губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные награды Российской Федерации и государственные награды Самарской области работникам различных отраслей, которые своим трудом создают будущее региона и страны.

Вручая заслуженные награды врачам, педагогам, инженерам, промышленникам, социальным работникам, работникам сельского хозяйства и транспорта, губернатор отметил, что все достижения Самарской области – это результат совместного труда, благодаря которому сегодня наш регион отмечается в числе лидеров.

«Мы умеем справляться с поставленными задачами, полностью исполнять взятые на себя обязательства. Сегодня нам есть что предъявить как результат совместной работы, - обратился к землякам глава региона. - Вручаемые сегодня награды ярко свидетельствуют об успехах в сфере образования, здравоохранения, победах в спорте, достижениях в культуре, развитии транспортной инфраструктуры. Я сердечно благодарю вас за ваш труд, за все, что вы делаете сегодня для нашей страны, защищая интересы нашей Родины здесь, на самарской земле».

Отдельно Дмитрий Азаров отметил тех, кто трудится в оборонно-промышленном комплексе и вносит огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, своей работой приближая победу.

«В эту работу включены сегодня абсолютно все отрасли, абсолютное большинство граждан страны, проживающих на территории нашего региона. Каждый на своем месте делает все для того, чтобы страна развивалась, чтобы у страны были счастливые дети и светлое будущее», - подчеркнул руководитель области.

Слова благодарности глава региона адресовал труженикам села, которые обеспечивают сегодня продовольственную безопасность региона и страны, производственникам, отметив, что в сфере промышленного производства Самарская область добивается заметных успехов.

«Я знаю, что каждый из вас является человеком авторитетным, человеком, на которого равняются. Я уверен, что ваши достижения, ваш труд на благо нашей земли самарской, на благо нашей великой Родины вдохновляет тысячи и тысячи на новые свершения и победы. А именно победы по всем фронтам нам сейчас нужны как никогда. Наши парни, доблестные защитники Отечества верят в нас. Мы верим в них, мы молимся за них, ждем их возвращения домой с победой. А они верят в нас, в то, что тыл не подведет, а поддержит. В то, что самарские жители всегда рядом и всегда придут на помощь, если такая помощь понадобится там, на передовой», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Орденом почета сегодня был награжден митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Вручая владыке награду, губернатор отметил, что на передовой, в окопах нет неверующих.

«Практически у каждого бойца на шевроне образ Богородицы, вышитый монахинями Иверского монастыря. Как когда-то вышитое знаменитое Самарское знамя объединяло славянские народы в борьбе за независимость, так и сегодня святой образ, вышитый руками монахинь, защищает наших бойцов», - сказал Дмитрий Азаров.

 

Фото:   Дмитрий Бурлаков

 

Теги: Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Продукция завода поставляется не только на внутренний рынок, но также и в государства СНГ.
28 декабря 2022, 15:09
Губернатор Самарской области дал старт новому заводу на 2500 тысяч сельхоз машин в год
Продукция завода поставляется не только на внутренний рынок, но также и в государства СНГ. Экономика
440
За ленточку глава региона доставил все необходимое: от генераторов до продуктов питания.  
28 декабря 2022, 14:56
Техника, которую привез губернатор Самарской области в зону СВО уже помогает бойцам в решении главной задачи 
За ленточку глава региона доставил все необходимое: от генераторов до продуктов питания.   Общество
1577
Глава региона высказал героям слова благодарности за проявленное мужество и защиту Родины.
27 декабря 2022, 17:15
Дмитрий Азаров навестил раненых в военном госпитале и поздравил их с наступающим Новым годом
Глава региона высказал героям слова благодарности за проявленное мужество и защиту Родины. Общество
738
В центре внимания
Появилось расписание работы самарских больниц в новогодние праздники
29 декабря 2022  13:18
Появилось расписание работы самарских больниц в новогодние праздники
147
Что изменится в жизни россиян с 1 января
29 декабря 2022  11:52
Что изменится в жизни россиян с 1 января
178
В дневную смену службы благоустройства привлекут к уборке Самары порядка 3,5 тысяч человек
29 декабря 2022  10:40
В дневную смену службы благоустройства привлекут к уборке Самары порядка 3,5 тысяч человек
403
Перед Новым годом в Самару пришел снег.
29 декабря 2022  10:34
Перед Новым годом в Самару пришел снег
201
В Самарской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
29 декабря 2022  10:25
В Самарской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
196
Весь список