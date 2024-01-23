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День спящих животных отметят в Самарском зоопарке

23 января 2024 10:45
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День спящих животных отметят в Самарском зоопарке

День спящих животных отметят 2 февраля 2024 г. в 14.00

Сон – это период времени, когда организм отдыхает. Сон свойственен многим живым организмам, но у некоторых сон бывает очень долгим и длится месяцами. Такой сон называется спячка. Так спят некоторые виды животных, пережидая тяжелые времена, которые обычно наступают зимой.
Что такое спячка и какая она бывает? Какие животные впадают в спячку и что в это время происходит с их организмом? Действительно ли медведь всю зиму спит в своей берлоге и обязательно ли ему это делать? Когда в Самарской области животные просыпаются от зимней спячки? Об этом и многом другом можно узнать на лекции «Спячка у животных», а маленькие посетители зоопарка смогут поучаствовать в викторине о животных.

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Теги: Мероприятия

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