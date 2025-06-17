«День молодёжи-2025» объединит тысячи жителей Самарской области

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28 июня по всей России, включая Самарскую область, пройдёт фестиваль «День молодежи-2025» под концепцией «Знай. Люби. Гордись. Приумножай». В регионе запланировано проведение более 200 мероприятий, которые охватят все муниципальные образования и соберут более 25 тысяч участников.

Концепция праздника объединит несколько ключевых аспектов: знание истории России и гордость за достижения дедов и прадедов, уважение к традициям и сохранение памяти, любовь к Родине через личную вовлечённость и ответственность, переход к созидательной активности молодежи для участия в развитии страны.

В рамках Года защитника Отечества и 80-летнего юбилея Великой Победы через разные форматы будет продемонстрирована главная мысль: служение Родине и защита её ценностей – это не подвиг избранных, а норма для каждого созидательного гражданина.

«Молодое поколение любит и гордится Россией, готово развивать страну и приумножать все знания и опыт», — подчеркнул глава Росмолодёжи Григорий Гуров.

Центральной площадкой празднования станет Струковский сад в Самаре. Для участия в программе Дня молодежи в Струковском саду необходимо зарегистрироваться на сайте деньмолодёжи2025.рф.

В Нефтегорске, в парке «Молодежный», организуют тематические площадки, мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей, выставку гуманитарной помощи, конкурс на самый мощный автозвук и вечер гитарной музыки. Завершится программа концертом и награждением талантливой молодежи. Октябрьск интегрирует празднование в фестиваль «ВолгаFish», где пройдут мастер-классы по изготовлению писем участникам СВО, а также будет представлен интерактивный объект «Знай наших» с историями волонтеров.

В Отрадном, на главной площади города, состоится концертная программа с участием кавер-группы и встреча с героем Специальной военной операции. Сызрань предложит молодежи праздничный пикник в парке им. М.Горького с выступлениями творческих коллективов. В Тольятти запланированы встреча с главой города и героем СВО, а также экскурсия по администрации.

Новокуйбышевск развернет фестивальный городок в Парке Победы с интерактивными площадками и концертом. А в селе Борском на центральной площади пройдет концерт и круглый стол «Легко ли быть молодым?», на котором обсудят перспективные направления развития молодого поколения. Кошкинский район отметит праздник концертом с награждением медалистов и молодых специалистов, а Клявлинский район — выступлениями творческих коллективов и чествованием волонтеров.

«День молодёжи — это не просто праздник, а возможность показать, насколько активна, талантлива и патриотична наша молодёжь. Мы видим, как молодые люди вовлекаются в волонтёрство, творчество, спорт и патриотические акции, и это вдохновляет», — отмечает министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области