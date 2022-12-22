Делегация Самарской области вернулась с I Съезда Российского движения детей и молодежи

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Своими эмоциями поделилась Председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи Самарской области Кристина Гнатюк.



Напомним, I Съезд Российского движения детей и молодежи проходил в Москве. Новое движение было создано при поддержке Президента страны Владимира Путина. В Самарской области координационный совет по взаимодействию с молодёжным движением возглавил Губернатор Дмитрий Азаров. В рамках I Съезда на одной площадке в Центральном выставочном зале «Манеж» собрались дети и взрослые из 89 регионов Российской Федерации. 24 делегата представляли Самарскую губернию.



По поручению Главы региона Дмитрия Азарова наши ребята передали в музей российских детских общественных организаций, где будут собраны вещи со всех уголков страны, издание «Земля Самарская». Также в качестве экспонатов отправились и значки советской эпохи.



