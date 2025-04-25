Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко провела мастер-класс в Самаре

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Сегодня в учебно-спортивном центре «Грация» в Самаре состоялся мастер-класс по художественной гимнастике. Организатором мероприятия выступила Федерация художественной гимнастики Самарской области.

Около 150 юных гимнасток от 7 до 12 лет из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Жигулевска и других городов и районов области получили возможность встретиться с заслуженным мастером спорта России, трехкратный чемпионкой мира среди юниоров, чемпионкой Европы Лалой Крамаренко.

Лала показала участницам элементы разминки, ОФП и хореографии, объяснила тонкости выполнения элементов и работы с предметами и постаралась каждому уделить персональное внимание.

Я пока не выступаю из-за травмы и поэтому провожу мастер-классы, они расписаны на весь год. Уже провели такие мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре и вот теперь приехали в Самару. Моя цель - передать свой опыт детям, вложить в них частицу своей души, а также договориться о дальнейшес сотрудничестве с региональной федерацией, - прокомментировала Лала Крамаренко.

Участницы мастер-класса с большим вниманием выслушали советы от Лалы, а в конце выступили с показательным шоу.

Фото: ГУ МВД СО