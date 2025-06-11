Более 9,5 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях Самары этим летом

83

В Самаре стартовала летняя оздоровительная кампания. В этом году на территории городского округа работают 8 загородных лагерей и оздоровительных центров и 193 лагеря с дневным пребыванием. Всего в течение лета в них отдохнут около 25 тысяч школьников.

«Этим летом более 9,5 тысяч детей отдохнут в наших загородных лагерях, еще около 15 тысяч ребят – в дневных лагерях при школах. Особое внимание уделили подготовительным работам: очистке территории и корпусов, текущему ремонту. Каждый лагерь прошел приемку всеми контролирующими службами, а также перед началом сезона их подготовку проверили городские депутаты. Уверен, коллективы и вожатые обеспечат максимально интересную, насыщенную и полезную программу для каждой смены!»

- сказал глава города Самара Иван Носков.

При подготовке к летнему сезону в загородных лагерях провели текущие и капитальные ремонтные работы. Так, в «Волжанке», которая полностью приспособлена для приема ребятишек с ОВЗ, произвели внутренний ремонт в корпусе, в лагере «Арго» сделали капремонт обеденного зала, а в «Авангард-Самара», куда в конце июня приедут отдыхать дети из Курской области, построили новый тир. Также во всех загородных учреждениях дооснастили медицинские кабинеты и приобрели новый спортинвентарь.

Фото: горадминистрация