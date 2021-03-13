137

В Самаре завершился второй творческий конкурс «Самарская Маслёна – гостья дорогая!». Горожане изготовили порядка 450 ростовых кукол. Участие в творческом состязании приняли как отдельные авторы, так и целые коллективы. Самарцы мастерили Маслён из различных материалов, проявляя креатив, но не забываяя о традициях.

Более 350 кукол выставлены на площади Куйбышева около главной Маслены.

Сегодня профессиональное жюри оценивало работы в четырех номинациях:

Оригинальное и самобытное авторское решение;

Соблюдение народных традиций обрядовой куклы;

Обрядовая кукла: современный взгляд;

Эко-кукла (из экологически чистых, природных материалов).

Выбор предстоял не лёгкий, в этом году заявок пришло более чем в 2 раза больше, чем в прошлом. Каждая работа - уникальна, участники проявили немалое старание, мастерство и настоящую творческую фантазию при работе над своими изделиями. В итоге жюри выбрало 16 победителей. Все участники конкурса получат памятные дипломы, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации