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Архитектор расскажет самарцам о реставрации Фабрики-кухни

4 июля 2025 09:25
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Архитектор расскажет самарцам о реставрации Фабрики-кухни

9 июля в 19.00 в пространстве «ЦЕХ» центра культуры и отдыха «Станкозавод» пройдет лекция «Особенности реставрации объекта модернизма на примере Фабрики-кухни» (12+). Ее прочитает самарский архитектор, директор бюро «РБТЫ» Константин Африкантов. Вход свободный.

В прошлом году в бывшем здании Фабрики-кухни завода имени Масленникова начал работу самарский филиал Государственной Третьяковской галереи. Этому событию предшествовали несколько лет реставрации здания и его приспособления для современного использования.

В России не так много успешных реализованных проектов реставрации модернистских объектов (а архитектура русского авангарда, к которой относится Фабрика-кухня, считается первой волной модернизма). Тем ценнее опыт, полученный в процессе восстановления самарского шедевра архитектуры.

Константин Африкантов выступал соавтором проекта приспособления Фабрики-кухни под музей и проекта благоустройства территории вокруг здания, а также вел авторский надзор за работами внутри объекта. На лекции архитектор расскажет об особенностях реставрации и переустройства здания, о методах, которые применила московско-самарская группа проектировщиков, а также о практике работы с модернистскими объектами на примере Фабрики-кухни.

Лекция пройдет в рамках проекта «ВООПИиК покажет» Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и лектория «Архитектурная среда» кофейни White Cup Дмитрия и Марии Храмовых.

9 июля 19.00

Вход свободный

Центр труда и отдыха «Станкозавод», пространство «ЦЕХ» (улица Куйбышева, 128а)

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