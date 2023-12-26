Акция «С Новым годом, ветеран!» стартовала в Самарской области

213

В Самарской области сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии присоединились к ежегодной всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!» и поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с приближающимся Новым годом и Рождеством Христовым.

Накануне новогодних праздников стражи правопорядка пришли в гости к ветерану войск правопорядка майору в отставке Андрею Петровичу Тонковидову и его супруге Зое Федоровне Гуркиной.

Андрей Петрович Тонковидов - ветеран Великой Отечественной войны. В июне 41-го года его старшие братья лицом к лицу встретили первый удар фашистских войск, напавших на нашу страну. Сначала юноша самоотверженно трудился в тылу, затем и сам был призван в ряды вооруженных сил. После окончания Великой Отечественной войны Андрей Петрович долгое время служил во внутренних войсках МВД СССР. После выхода на пенсию стал преподавателем по начальной военной подготовке в одном из учебных заведений Куйбышева.

Росгвардейцы поздравили ветеранов с наступающими праздниками и вручили фронтовикам новогодние подарки с символикой войск национальной гвардии Российской Федерации. Андрей Петрович и Зоя Федоровна поблагодарили росгвардейцев за заботу и внимание, пожелали личному составу здоровья и удачи в выполнении служебно-боевых задач.