3 фуры с гуманитарным грузом: самарские речники отправили помощь жителям Курской области

83

Поволжская ассоциация судоходных и судоремонтных предприятий отправила 60 тонн гуманитарной помощи в регион, пострадавший от вражеских атак. Продукты питания, средства гигиены, теплая одежда – все, что необходимо людям, которые вынужденно покинули свои дома и находятся в пунктах временного размещения, будет доставлено в ближайшие дни.

Это 9 по счету гуманитарный конвой, который отправляют самарские речники с начала проведения спецоперации. Предыдущая помощь общим весом около 120 тонн доставлялась на новые территории России, а в этот раз гуманитарный груз отправился в приграничный Курск – регион, которому сейчас особенно нужна наша поддержка.

– Такие события подтверждают и доказывают, что мы вместе приближаем нашу Победу. Спасибо каждому, кто к этому причастен. Так же, как и в годы Великой Отечественной Войны, сегодня мы плечом к плечу работаем и помогаем тем, кто на передовой и поддерживаем тех, кто пострадал от действий врага. Спасибо, что вместе мы становимся все ближе к долгожданной Победе!, – прокомментировал Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

В закупке и формировании гуманитарной помощи принимали активное участие сотрудники предприятий, входящих в Поволжскую ассоциацию судоходных и судоремонтных предприятий, активисты Народного фронта, учащиеся школы №55, студенты Самарского филиала Волжского Государственного университета водного транспорта и жители Куйбышевского района Самары. Каждый внес свой вклад в формирование груза.

– Когда наши соотечественники в беде, помогает вся страна, так всегда было принято в России. Сегодня в Курской области враг: люди лишились жилья, имущества, и мы обязаны им помочь. От Правительства Самарской области выражаю огромную благодарность Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий, которая уже в 9-ый раз отправляет помощь туда, где она особо необходима. Победа будет за нами, а конвою – доброго пути, – отметил Министр внутренней политики Самарской области Сергей Филиппов.

Особый вклад в формирование 9 гуманитарного конвоя самарских речников внесли компании, предоставившие продукты питания и средства гигиены для отправки. Компания «Нива», производящая растительные масла и жиры, на безвозмездной основе передала 20 тонн подсолнечного масла и предоставила транспорт для доставки груза. Самарская макаронная фабрика «Верола» бесплатно передала для отправки 5 тонн макаронных изделий. Каждый внес посильный вклад в формирование помощи для людей, которые нуждаются в нашей с вами поддержке.

– Сегодня мы отправляем к Курскую область то, что наиболее востребовано – продовольственные товары и средства личной гигиены. На отправке помощи присутствуют сотрудники Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий, школьники и студенты – все, кто помогал собирать, формировать и отправлять гуманитарный груз. Мы все в этот непростой период поддерживаем нашу страну, приходим на помощь тогда, когда это нужно и будем это делать и в дальнейшем!, – подчеркнул Генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Вадим Голованов.

Гуманитарный груз в составе 3 фур уже направляется в Курскую область в сопровождении представителей Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий. В ближайшие дни помощь из Самары будет доставлена в пострадавший регион и передана людям в пунктах временного размещения.