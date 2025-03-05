Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области продлено ограничение движения для транспортных средств
В Самарской области продлено ограничение движения для транспортных средств
3 фуры с гуманитарным грузом: самарские речники отправили помощь жителям Курской области
3 фуры с гуманитарным грузом: самарские речники отправили помощь жителям Курской области
Самарские производители могут принять участие в конкурсе дизайна адаптивной одежды
Самарские производители могут принять участие в конкурсе дизайна адаптивной одежды
Мошенники начали похищать деньги через фейковый бот «Почты России».
Мошенники начали похищать деньги через фейковый бот «Почты России».
Самарцы планируют потратить на подарки к 8 марта в среднем 5200 рублей
Самарцы планируют потратить на подарки к 8 марта в среднем 5200 рублей
В Самарской области стартует первый этап Межведомственной комплексной операции «Чистое поколение – 2025»
В Самарской области стартует первый этап Межведомственной комплексной операции «Чистое поколение – 2025»
В Самаре пройдет фестиваль «Наследие»
В Самаре пройдет фестиваль «Наследие»
Бомбоубежище в частных руках: жители Самары борются за доступ к укрытию
Бомбоубежище в частных руках: жители Самары борются за доступ к укрытию
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.24
-0.01
EUR 93.9
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Представители совета ветеранов ГУ МВД СО провели Урок мужества с учащимися подшефного полицейского класса
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о женщинах-архитекторах Самары
В музее "Заварка" пройдет лекция «Женская благотворительность в Самаре на рубеже XIX-XX века»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

3 фуры с гуманитарным грузом: самарские речники отправили помощь жителям Курской области

5 марта 2025 11:48
83
3 фуры с гуманитарным грузом: самарские речники отправили помощь жителям Курской области

Поволжская ассоциация судоходных и судоремонтных предприятий отправила 60 тонн гуманитарной помощи в регион, пострадавший от вражеских атак. Продукты питания, средства гигиены, теплая одежда – все, что необходимо людям, которые вынужденно покинули свои дома и находятся в пунктах временного размещения, будет доставлено в ближайшие дни.

Это 9 по счету гуманитарный конвой, который отправляют самарские речники с начала проведения спецоперации. Предыдущая помощь общим весом около 120 тонн доставлялась на новые территории России, а в этот раз гуманитарный груз отправился в приграничный Курск – регион, которому сейчас особенно нужна наша поддержка.

– Такие события подтверждают и доказывают, что мы вместе приближаем нашу Победу. Спасибо каждому, кто к этому причастен. Так же, как и в годы Великой Отечественной Войны, сегодня мы плечом к плечу работаем и помогаем тем, кто на передовой и поддерживаем тех, кто пострадал от действий врага. Спасибо, что вместе мы становимся все ближе к долгожданной Победе!, – прокомментировал Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

В закупке и формировании гуманитарной помощи принимали активное участие сотрудники предприятий, входящих в Поволжскую ассоциацию судоходных и судоремонтных предприятий, активисты Народного фронта, учащиеся школы №55, студенты Самарского филиала Волжского Государственного университета водного транспорта и жители Куйбышевского района Самары. Каждый внес свой вклад в формирование груза. 

– Когда наши соотечественники в беде, помогает вся страна, так всегда было принято в России. Сегодня в Курской области враг: люди лишились жилья, имущества, и мы обязаны им помочь. От Правительства Самарской области выражаю огромную благодарность Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий, которая уже в 9-ый раз отправляет помощь туда, где она особо необходима. Победа будет за нами, а конвою – доброго пути, – отметил Министр внутренней политики Самарской области Сергей Филиппов.

Особый вклад в формирование 9 гуманитарного конвоя самарских речников внесли компании, предоставившие продукты питания и средства гигиены для отправки.  Компания «Нива», производящая растительные масла и жиры, на безвозмездной основе передала 20 тонн подсолнечного масла и предоставила транспорт для доставки груза. Самарская макаронная фабрика «Верола» бесплатно передала для отправки 5 тонн макаронных изделий.  Каждый внес посильный вклад в формирование помощи для людей, которые нуждаются в нашей с вами поддержке.

– Сегодня мы отправляем к Курскую область то, что наиболее востребовано – продовольственные товары и средства личной гигиены. На отправке помощи присутствуют сотрудники Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий, школьники и студенты – все, кто помогал собирать, формировать и отправлять гуманитарный груз. Мы все в этот непростой период поддерживаем нашу страну, приходим на помощь тогда, когда это нужно и будем это делать и в дальнейшем!, – подчеркнул Генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Вадим Голованов.

Гуманитарный груз в составе 3 фур уже направляется в Курскую область в сопровождении представителей Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий. В ближайшие дни помощь из Самары будет доставлена в пострадавший регион и передана людям в пунктах временного размещения.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области продлено ограничение движения для транспортных средств
5 марта 2025  11:54
В Самарской области продлено ограничение движения для транспортных средств
47
5 марта в Самарской области включат сирены
4 марта 2025  13:31
5 марта в Самарской области включат сирены
443
Губернатор подчеркнул, что бюджет должен рассматриваться не только как источник финансирования, но и как программный документ, отражающий достижение целей региона. 
3 марта 2025  21:44
Вячеслав Федорищев дал поручения по новым походам к бюджетной политике региона
569
В Самару прибыли еще три трамвая
3 марта 2025  13:59
В Самару прибыли еще три трамвая "Львенок"
621
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
3 марта 2025  12:37
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
687
Весь список