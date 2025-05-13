230 тыс. волонтеров помогли гражданам выбрать места благоустройства в 2024 году

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В 2024 году 230 тысяч добровольцев помогли гражданам принять участие в общероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил руководитель экосистемы "Добро.рф" Артем Метелев.

Волонтеры помогают проголосовать по номеру мобильного телефона. Они также объясняют желающим, какие территории и дизайн-проекты есть на выбор. Процесс голосование занимает несколько минут? пишет Смотрим.

"У нас ежегодно участвуют десятки, сотни тысяч волонтеров. В прошлом году это было 230 тысяч человек. С помощью планшетов, телефонов они показывают те объекты, которые сейчас уже имеются на конкурсном голосовании или предлагают людям заявить какой-то другой, а также предлагают проголосовать в специальном приложении", — рассказал Метелев.

Стать волонтером может любой житель России. Для этого достаточно пройти регистрацию на портале "Добро.рф". Условия: возраст — с 14 лет и подтвержденная учетная запись на "Госуслугах".

Также россияне могут сделать это самостоятельно через портал "Госуслуги". На данный момент для голосования доступны свыше 6000 объектов.