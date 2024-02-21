В СамГМУ запускается новая магистратура по биотехнологиям

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Летом 2024 года в рамках образовательной деятельности Передовой инженерной школы (ПИШ) Самарского государственного медицинского университета Минздрава России откроется набор в новое направление магистратуры "Биотехнология". В рамках направления предусмотрены два профиля: по высокоэффективным инструментам регенеративной медицины и биоматериалам, а также по разработке тест-систем для диагностики in vitro. После двух лет очного обучения в магистратуре СамГМУ выпускники получают диплом государственного образца.

В новой магистратуре в рамках первого профиля будет проводится обучение 3D биопринтингу и разработке аллогенных биоматериалов на базе научно-исследовательского института биотехнологий (НИИ «БиоТех») СамГМУ. Всего в 2024 году по данному профилю предусмотрено 15 мест.

«На сегодняшний день 3D биопринтинг и разработка аллогенных биоматериалов – это один из самых востребованных профилей в области биотехнологий не только в России, но и в мире. СамГМУ является одним из лидеров в данном направлении и добился значительных результатов. У нас разработаны свои собственные гидрогели, ведется разработка печати хрящевой ткани, костной ткани, — комментирует руководитель лаборатории 3D-моделирования тела человека Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Айкуш Назарян. — И именно это нам позволило подготовить программу обучения магистрантов в области биотехнологий. Студенты наравне с учеными будут привлекаться к проектной деятельности и двигаться к новым прорывным открытиям».

СамГМУ накопил серьезный опыт в области биопринтинга и готов им делиться, обучая новых специалистов, интересующихся этим направлением. Разработки в области биопринтинга в СамГМУ уже несколько лет проводятся под руководством директора НИИ «БиоТех» СамГМУ, руководителя Центра биомедицинских клеточных продуктов ЦК НТИ на базе СамГМУ Ларисы Воловой и считаются в научном и медицинском сообществе прорывом в медицине. Организованное в СамГМУ производство не имеет аналогов в стране, в мире этим занимаются еще несколько компаний. Всего выпускается уже более 180 вариантов биоимплантов, различающихся по форме, микроструктуре, биохимическому составу.

В рамках нового направления магистратуры обучение по востребованному профилю «Разработка тест-систем для диагностики in vitro» будет осуществляться на базе Научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий СамГМУ (НОПЦ ГЛТ). По профилю предусмотрено 20 мест.

Как отмечает директор НОПЦ генетических и лабораторных технологий СамГМУ, д.м.н. Артем Лямин, программа будет ориентирована на тех, кто хочет научиться производить уникальные продукты в области создания диагностических систем (тест-систем для диагностики in vitro) и освоить весь цикл разработки продукта от методологии, обработки и анализа научно-технической информации до проведения исследований и клинических испытаний.

“В направлении биотехнологий мы видим серьезные перспективы и активно его развиваем в нашем университете, - комментирует ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. – С биотехнологиями сегодня связаны большие возможности для нового технологического рывка в медицине и здравоохранении. Мы уже научились печатать аналоги тканей и органов, что успешно делаем на базе Центра компетенций НТИ “Бионическая инженерия в медицине”. У нас работает мощная, оснащенная по последнему слову науки и техники лаборатория, которая занимается созданием биоимплантов. Мы делаем большие шаги в лабораторной диагностике, создаем тест-системы для обнаружения опасных микроорганизмов, проводим важные исследования в рамках НОПЦ генетических и лабораторных технологий СамГМУ. У нас большие амбиции в фармацевтике и изобретении новых биопрепаратов. Уверен, что все эти направления будут развиваться еще активнее благодаря привлечению в эту сферу новых специалистов и их обучению в рамках магистратуры СамГМУ”.

Всего в рамках образовательной деятельности Передовой инженерной школы СамГМУ действуют уже четыре программы магистратуры по четырем направлениям. Запущенные в 2023 году программы по направлению «Информатика и вычислительная техника» стали первым в стране опытом подготовки высококвалифицированных ИТ специалистов в области медицины. Это направление включает два профиля обучения: «Инженерия искусственного интеллекта» и «Телемедицина и системы поддержки принятия врачебных решений». Профиль «Инженерия искусственного интеллекта» направлен на подготовку специалистов-инженеров в области технологий машинного обучения, нейросетей и искусственного интеллекта. Программа «Телемедицина и системы поддержки принятия врачебных решений» предназначена для подготовки специалистов разрабатывающих и интегрирующих системы сбора и обработки медицинской информации. В настоящее время в магистратуре СамГМУ проходят обучение 42 магистранта.