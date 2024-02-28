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В СамГМУ разработали пункционную иглу для эффективного забора костного мозга взамен импортных аналогов

28 февраля 2024 11:29
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В СамГМУ разработали пункционную иглу для эффективного забора костного мозга взамен импортных аналогов

В Самарском государственном медицинском университете разработали одноразовую пункционную иглу для получения аспирата (биологического материала — образца ткани костного мозга) для диагностики онкогематологических заболеваний. Новая игла не только заменит ушедшие с российского рынка импортные аналоги, но и превосходит их по эффективности. На разработку получен патент.

За счет изменения угла среза новой иглы удается увеличить площадь отверстия для забора костного мозга. Это позволяет проводить меньшее количество пункций и процедура при этом становится менее травматичной.

«Разработка успешно апробирована гематологами Самарской области, — говорит проректор по научной работе СамГМУ, главный внештатный гематолог Самарской области Игорь Давыдкин. — В ближайшее время она будет передана для оценки возможности ее использования в практическом здравоохранении в ведущие гематологические учреждения России. Разработанное устройство позволит обеспечить импортозамещение по данному классу медицинских изделий и будет способствовать формированию технологического суверенитета».

Серийный выпуск игл планируется наладить на базе Центра серийного производства СамГМУ.

Ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов отметил, что в рамках формирования технологического суверенитета важно создавать не только сложные высокотехнологичные медицинские продукты, но и такие, на первый взгляд, простые изделия, которые не менее важны для практического здравоохранения, для оказания специализированной медицинской помощи и проведения диагностических исследований.

Проект реализуется в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» (национальный проект «Наука и университеты»).

Проект выполнен при поддержке Инжинирингового центра СамГМУ и Проектного офиса СамГМУ. Руководитель проекта — к.м.н., доцент, главный внештатный специалист по гематологии Минздрава Самарской области по Самаре Игорь Куртов.

 

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