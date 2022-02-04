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«Урок цифры»: самарским школьникам рассказали об «Основах безопасного поведения в интернете»

4 февраля 2022 15:25
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В Самарской области в рамках Всероссийского образовательного проекта прошел первый в этом году «Урок цифры».

В Самарской области в рамках Всероссийского образовательного проекта прошел первый в этом году «Урок цифры». В нем приняли участие ученики восьмых-десятых классов. На этот раз темой встречи стали «Основы безопасного поведения в интернете». 

Проект «Урок цифры» реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Повышенный спрос на специалистов в сфере информационной безопасности и цифровизации в последнее время увеличил интерес молодежи к техническим и инженерным специальностям, который поддерживается правительством региона. Проведение полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий для детей и молодёжи – часть Стратегии лидерства региона, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Самарская область — один из лидеров в стране по количеству участвующих во Всероссийском образовательном проекте: она постоянно входит в ТОП-5 в России. «Это очень важно для региона, так как мы стараемся популяризировать IT-специальности среди школьников. Такую задачу ставит перед нами Глава региона Дмитрий Азаров. «Уроки цифры» не только дают школьникам практические и теоретические знания по конкретным темам информационных технологий, но и убеждают будущих студентов связать свою карьеру с IT», — отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Павел Гокин.

В этот раз эксперты рассказали ребятам о правилах безопасности в интернете, какие «цифровые» следы остаются в сети и что об этом могут знать злоумышленники. Так, специалисты рекомендуют ребятам не вводить свои персональные данные или данные своих родителей на незнакомых или непроверенных интернет-ресурсах, так как все эти сведения могут попасть в руки мошенников и тем самым нанести ущерб родным и близким, причем, не только финансовый, но и криминальный. 

«Еще один совет: размещайте как можно меньше информации о себе в интернете, особенно в социальных сетях, в том числе фотографий. Не отправляйте фото и видео людям, с которыми вы познакомились в интернете и не знаете их в реальной жизни. Всегда нужно быть уверенным в адресате, которому вы отправляете свои данные, что он именно тот, за кого себя выдает. Бывают случаи, когда страницы вашего реального знакомого взламывают с целью мошеннических действий в отношении его друзей. Лучше перезвонить этому знакомому и убедиться, что ему реально нужна та или иная помощь, о которой он вас попросил в интернет-переписке, - поделился своими рекомендациями со школьниками главный консультант управления информационной безопасности Департамента информационных технологий и связи Самарской области Дмитрий Кузнецов.

Лайфхаками о том, как себя защитить в сети поделились также начальник управления информационной безопасности ГБУ СО «Цифровой регион» Александр Чернов и руководитель центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Антон Кузьмин.

«Простой способ обезопасить свои соцсети или личные кабинеты на различных сайтах, электронную почту от взлома – использовать сложные пароли. Всегда нужно думать и понимать, что вы размещаете в интернете, какую информацию пишите. Интернет помнит все, даже если вы какие-то сведения удалили. Даже спустя какое-то время та или иная информация, которую вы удалили у себя, может «сыграть» против вас и привести к нежелательным последствиям. По фотографиям в соцсетях можно узнать, где вы находитесь, с какого устройства разместили тот или иной кадр. Этими сведениями злоумышленники также охотно могут воспользоваться, поэтому нужно всегда очень хорошо подумать, прежде чем размещать какой-либо контент», - уверен Александр Чернов.

С ним согласен и его коллега Антон Кузьмин: «Интернет – это цифровое пространство. И каждое наше действие, будь то внесение каких-то личных данных, публикация фотографий или описание предпочтений – все это формирует нашего цифрового двойника, которого могут использовать злоумышленники для реализации определенных неправомерных действий. Поэтому мы, оценивая поведение подростков в виртуальной среде, в своем выступлении уделили особое внимание целостности цифрового образа, анонимности и приватности, защите репутации и финансовых ресурсов. Чем раньше начать прививать правила безопасного поведения в сети, тем прочнее они усвоятся. И со временем станут такими же естественными, как, например, чистка зубов».  

Как отметил Дмитрий Кузнецов, благодаря «Уроку цифры» школьники могут примерять на себя профессию специалиста информационной безопасности, которая держится в топе самых востребованных специальностей последние несколько лет.

Основная цель проведения «Урока цифры» – формирование ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также стимулирование ранней профориентации детей в сфере информационных технологий. В прошлом учебном году Урок цифры охватил более 10 млн российских школьников.

Посмотреть «Урок цифры» по основам безопасного поведения в интернете можно по ссылке.

 

Фото:  скриншот видео

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