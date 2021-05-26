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Стоматологический факультет СамГМУ отмечает 55-летие

26 мая 2021 18:16
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Армен Бенян пожелал  коллегам  здоровья,  поблагодарил за работу в период пандемии, стоматологи также работали в "красных зонах".

Сегодня в СамГМУ состоялось заседание Стоматологического научно-образовательного медицинского кластера Минздрава России. Оно приурочено к 55-летию стоматологического образования в Самарской области, у истоков которого стоял СамГМУ.

Члены заседания обсуждали задачи стоматологической отрасли, а также особенности получения высшего стоматологического образования.

Обращаясь к участникам мероприятия с приветственным словом, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян подчеркнул, что стоматологическая помощь всегда находилась на передовой, от которой всегда ждали максимального качества и  максимальной доступности.

«С одной стороны, та помощь, которую оказывает стоматолог населению, кажется простой, она сопровождает человека с самых ранних лет до глубокой старости,  - отметил министр. -  С другой стороны, стоматологическая наука сделала огромный скачок».

Армен Бенян пожелал  коллегам  здоровья,  поблагодарил за работу в период пандемии, стоматологи также работали в "красных зонах"  и помогали пациентам с новой коронавирусной инфекцией. И  призвал их никогда не останавливаться на месте,  пожелал максимальной интеграции со всеми остальными дисциплинами.

«Из небольшого факультета вырос мощнейший институт стоматологии, который готовит кадры для всей России и даже зарубежных стран, - рассказал  ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. - Сегодня остепененность сотрудников института составляет 94%, работают 18 докторов наук, 60 кандидатов наук. Вуз активно развивается и особый акцент мы делаем на институте стоматологии. Будет создан международный центр цифровой стоматологии, усилен симуляционный центр, преподавание будет вестись с применением суперсовременных технологий, с приглашением ведущих зарубежных преподавателей. Уверен, что каждый год мы сможем повышать качество подготовки и перейдём к элитному стоматологическому образованию, которое всегда будет востребовано в Российской Федерации».

В заседании принял участие председатель Совета СНОМК, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, главный внештатный специалист Минздрава РФ по стоматологии, академик РАН Олег Янушевич.

«Мне приятно быть сегодня на этом торжестве, посвященном 55-летию стоматологического образования в СамГМУ, - сказал Олег Янушевич. -  У нас с этим университетом установились крепкие отношения и в научной, и в образовательной сфере. И мне очень приятно, что многие из основателей факультета, и затем и института стоматологии, были выпускниками нашего университета, и уже их ученики продолжили эту славную традицию. Я считаю, что стоматологическое образование в СамГМУ одно из лучших в России. В целом российские стоматологи уникальны, потому что во всем мире специалистов готовят на базе школ при университетах. А наши специалисты получают высшее базовое медицинское образование. У нас есть все те же технологии и возможности, что на Западе, и плюс - базовое медицинское образование».

В режиме видеосвязи к заседанию присоединилась заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. Она обозначила проблемы, которые сегодня предстоит решить стоматологическому сообществу. А также выразила надежду, что лучшие предложения и идеи, выработанные во время работы конференции, внедрят в практику, чтобы они смогли приносить пользу пациентам. Татьяна Семенова также отметила, что за годы существования стоматологического образования в СамГМУ были выпущены десятки тысяч врачей-стоматологов высокого уровня, которые оказывают медицинскую помощь не только в Самаре и в ПФО, но и во всей стране.

«Более 88% стоматологов, которые работают в Самарской области, являются выпускниками СамГМУ, - говорит Татьяна Семенова. - Сегодня качественная подготовка кадров невозможна без сочетания традиционного образования с использованием лучших наработок страны и новейших разработок. Из стен СамГМУ ежегодно выходят квалифицированные специалисты, которые владеют современными методами диагностики и лечения и работают для сохранения здоровья населения России».

Теги: 55 лет СамГМУ стоматологический факультет

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