В Самаре подвели итоги конкурса “Опорные и базовые школы СамГМУ”

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30 августа в Самаре состоялось подведение итогов конкурса “Опорные и базовые школы СамГМУ”. Представителям образовательных учреждений вручили сертификаты о присвоении соответствующего статуса. Проект уникален и аналогов ему в России нет.

Статус “Опорная школа СамГМУ” получили Самарский медико-технический лицей, лицей “Классический”, ОЦ “Южный город”, 2 тольяттинские гимназии - № 77 и №35 и школа № 132 в Самаре. Статус “Базовая школа СамГМУ” получили 23 общеобразовательных учреждения.

Проект реализован совместно с министерством образования и науки Самарской области для проведения научно-образовательной и профориентационной работы в школах. Основная цель: создать условия для выявления у школьников мотивации и психологической готовности стать врачом, а также условия для подготовки выпускников к поступлению в университет.

Ранняя профориентация детей, подготовка высококвалифицированных кадров, создание условий для воспитания гармоничной развитой личности, развитие системы образование в целом - часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

В базовых и опорных школах СамГМУ для ребят организуют профориентационные экскурсии и научно-популярные лекции, наиболее талантливые школьники выступают на конференциях, обучающихся будут привлекать в школьные отряды волонтеров-медиков. Базовым и опорным школам предоставят доступ к научной библиотеке и электронной информационно-образовательной среде СамГМУ.

Кроме того, в опорных школах оборудуют специальные медицинские классы для обучения по расширенной программе. Они будут оснащены оборудованием для обучения оказанию первой помощи: тренажером сердечно-легочной реанимации, внутримышечных и подкожных инъекций, медицинскими носилками для транспортировки пострадавшего, индикатором кардиоритма и имитаторами ранений, переломов, ожогов и обморожений. А также хирургическими тренажерами для знакомства с особенностями отработки мануальных навыков и тренажерами с применением 3D, VR-технологий - “Виртуальная клиника”, “Экстренная медицинская помощь”, 3D-атлас медицинских инструментов.

“Для нас важен этот проект, потому что мы хотим быть ближе к школам и найти тех ребят, которые будут профессионально ориентированы и хотят стать врачами по зову сердца, — говорит ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. — Для школьников организуют взаимосвязь с нашими преподавателями, со студентами, они будут участвовать в студенческой научной работе, посещать инфраструктуру вуза — то есть, ребята из старших классов будут, по сути, обучаться на первом курсе медуниверситета. Такая совместная работа со школами — это большое благо как для университета, так и для школьников, которые в будущем станут нашими студентами”.

Конкурс на присвоение статуса базовых и опорных школ проводился среди общеобразовательных организаций Самарской области с июня по июль 2021 года. Во внимание принимались, в том числе, успехи учащихся на олимпиадах и в конкурсах естественнонаучной направленности, а также баллы по результатам ЕГЭ по химии, биологии и русскому языку в 2019 и 2020 годах.

Планируется, что образовательные программы в опорных и базовых школах стартуют уже с 1 октября.