В Самарском регионе появятся базовые и опорные школы медицинского университета

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Общеобразовательные учреждения Самарской области (школы, гимназии, лицеи) могут получить статус базовых и опорных школ СамГМУ. Об этом шла речь на оперативном совещании с городскими департаментами и территориальными управлениями минобрнауки губернии.

Новый проект представил ректор медицинского университета Александр Колсанов. «Такой формат базовых и опорных школ медвуза, где будут осуществляться подготовка, отбор и профориентация ребят, создается в регионе впервые», - отметил он.

«Предпринимаются новые шаги по развитию предпрофессионального образования на уровне школы. Мы хотим предоставить старшеклассникам возможность заранее окунуться в профессию. Около двух недель назад дан старт созданию педагогических классов. Сегодня мы озвучили инициативу по созданию в общеобразовательных организациях медицинских классов. Такой подход – это будущее профориентационной работы в регионе», - подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Статус базовых и опорных школ СамГМУ будет присвоен по итогам конкурса, в котором могут участвовать все общеобразовательные организации Самарской области – муниципальные, государственные, частные.

Прием документов начнется 21 июня и продлится до 10 июня 2021 года на официальном сайте СамГМУ (https://samsmu.ru/). Во внимание будут приниматься, в том числе, успехи учащихся на олимпиадах и конкурсах естественнонаучной направленности, а также баллы по результатам ЕГЭ (средний по сумме баллов по химии, биологии и русскому языку) в 2019 и 2020 годах. Результаты конкурса будут озвучены не позднее 20 июля.

Обучающиеся школ, получивших новый статус, будут дополнительно готовиться к поступлению в медицинский университет: участвовать в образовательных программах, проводимых кандидатами и докторами медицинских наук, профильных курсах и мастер-классах, конференциях, профориентационных экскурсиях, а также получат доступ к научной библиотеке и электронной информационно-образовательной среде СамГМУ.