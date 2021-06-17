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В Самарском регионе появятся базовые и опорные школы медицинского университета

17 июня 2021 09:43
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В Самарском регионе появятся базовые и опорные школы медицинского университета

Общеобразовательные учреждения Самарской области (школы, гимназии, лицеи) могут получить статус базовых и опорных школ СамГМУ. Об этом шла речь на оперативном совещании с городскими департаментами и территориальными управлениями минобрнауки губернии. 

Новый проект представил ректор медицинского университета Александр Колсанов. «Такой формат базовых и опорных школ медвуза, где будут осуществляться подготовка, отбор и профориентация ребят, создается в регионе впервые», - отметил он.

 «Предпринимаются новые шаги по развитию предпрофессионального образования на уровне школы. Мы хотим предоставить старшеклассникам возможность заранее окунуться в профессию. Около двух недель назад дан старт созданию педагогических классов. Сегодня мы озвучили инициативу по созданию в общеобразовательных организациях медицинских классов. Такой подход – это будущее профориентационной работы в регионе», - подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Статус базовых и опорных школ СамГМУ будет присвоен по итогам конкурса, в котором могут участвовать все общеобразовательные организации Самарской области – муниципальные, государственные, частные. 

Прием документов начнется 21 июня и продлится до 10 июня 2021 года на официальном сайте СамГМУ (https://samsmu.ru/). Во внимание будут приниматься, в том числе, успехи учащихся на олимпиадах и конкурсах естественнонаучной направленности, а также баллы по результатам ЕГЭ (средний по сумме баллов по химии, биологии и русскому языку) в 2019 и 2020 годах. Результаты конкурса будут озвучены не позднее 20 июля. 

Обучающиеся школ, получивших новый статус, будут дополнительно готовиться к поступлению в медицинский университет: участвовать в образовательных программах, проводимых кандидатами и докторами медицинских наук, профильных курсах и мастер-классах, конференциях, профориентационных экскурсиях, а также получат доступ к научной библиотеке и электронной информационно-образовательной среде СамГМУ.

 

Теги: вуз опорные школы СамГМУ

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