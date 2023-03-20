Школьников Самарской области приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Крымские истории»

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С 18 марта по 2 апреля в рамках проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Крымские истории», посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией.

18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. В этот день в 2014 году полуостров, столь любимый всеми россиянами, воспетый в стихах и прозе великими русскими писателями и поэтами, вернулся домой – в Россию.

К историческому событию межведомственный проект «Культура для школьников» презентует Всероссийскую акцию «Крымские истории», которая будет состоять из двух блоков – познавательного и интерактивного.

С 18 марта по 2 апреля школьникам Самарской области предложено проявить свои творческие способности в трех номинациях: прочитать стихотворение о Крыме, написать рассказ о посещении одной или нескольких культурных достопримечательностей полуострова или сделать рисунок с крымским пейзажем. Свою работу необходимо будет опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #крымкдш.

Жюри выберут 30 лучших работ, а их авторы получат сертификаты участников и подарки от проекта «Культура для школьников».

Также с 18 марта по 2 апреля будут объявлены «Крымские недели в КДШ»: на портале «Культурадляшкольников.РФ» и в социальной сети «ВКонтакте» состоится презентация видеороликов, в которых известные актеры страны прочитают для школьников стихотворения великих русских поэтов о Крыме. Для ребят пройдет мастер-класс «Крымский пейзаж», выполненный в технике «пастель». Его проведет заслуженный художник Российской Федерации Леонид Алексеевич Малафеевский. В социальной сети «ВКонтакте» школьников ждут познавательные посты и викторины о Республике Крым.

Фото: департамент информационной политики СО