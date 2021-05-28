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Сбер поддержит создание образовательных курсов СамГМУ по телемедицине и изучению ИИ

28 мая 2021 20:46
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Полученные сотрудниками СамГМУ знания по применению телемедицинских технологий в «Виртуальной школе Сбера» сегодня активно применяются в клинической практике.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец и ректор СамГМУ Александр Колсанов провели рабочее совещание по реализации дорожной карты в рамках подписанного в феврале 2021 года двустороннего соглашения. В нем также приняли участие представители компаний экосистемы Сбера — СберЗдоровье, группа компаний ЦРТ и СберМедИИ.

Во время встречи, было отмечено, что полученные сотрудниками СамГМУ знания по применению телемедицинских технологий в «Виртуальной школе Сбера» сегодня активно применяются в клинической практике, при консультировании пациентов в отдаленных районах. Следующим шагом в этом направлении станет создание образовательного курса по телемедицине в рамках дополнительного профессионального образования, а также курса по ИИ для студентов.

Также на встрече были представлены разработки в сфере цифрового здравоохранения института инновационного развития, входящего в состав вуза. Такие как реабилитационные VR-тренажеры, симуляторы для отработки различных профессиональных навыков, психодиагностические симуляторы и другие.

Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сегодня услугами телемедицины уже пользуются миллионы жителей нашей страны, в том числе и сервисами СберЗдоровья, также широко развиваются онлайн-сервисы заказа и доставки лекарств, СБЕР ЕАПТЕКА уже работает в 60 регионах. В медицине внедряются цифровые сервисы на базе искусственного интеллекта (ИИ) и эти тренды, набирают оборот, важно учитывать их в образовательном процессе. Необходимо развивать и формировать цифровые навыки будущих врачей, фармацевтов, разрабатывать и внедрять программы обучения специалистов. Поэтому Сбер, как технологическая компания, оказывает поддержку развития цифровизации медобразования».

Александр Колсанов, ректор СамГМУ:

«Для нас важно, что Сбербанк стал одним из ключевых индустриальных партнеров университета. В клиниках университета сейчас проходит апробацию продукт Voice2Med - голосовое заполнение медицинских протоколов, разработанный группой ЦРТ. Проводится совместное тестирование идей новых продуктов с AI. Запущен пилотный проект по удаленному мониторингу состояния пациентов с хроническими заболеваниями. Совместными усилиями мы сможем развивать цифровые сервисы для практического здравоохранения и медицинского образования».

 

Теги: СамГМУ сбер сотрудничество

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