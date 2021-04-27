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СамГТУ запустил эко-проект «Белки Политеха»

27 апреля 2021 14:49
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Он направлен на привлечение внимания к пушистым грызунам, которых часто можно встретить около главного корпуса университета.

Пресс-центр Самарского политеха совместно с экологами и инженерами подготовил проект «Белки Политеха». Он направлен на привлечение внимания к пушистым грызунам, которых часто можно встретить около главного корпуса университета. 

– Осенью мы с коллегами в очередной раз увидели белочку, которая прыгала между деревьями. На следующий день на этом месте мы обнаружили горстку желудей. Дубов около Политеха нет. Видимо, пушистая, принесла плоды с собой, – вспоминает специалист пресс-центра Ксения Морозова. – Мы подумали, что эти очаровательные зверьки нуждаются в помощи, и обратились за консультацией к сотрудникам нашего научно-аналитического центра промышленной экологии. Родилась идея построить бельчатник. 

17 ноября, в Международный день белок, на официальных страницах университета в социальных сетях появилось объявление о запуске проекта «Белки Политеха» и просьбе присоединиться к нему. Первыми поддержали проект инженеры вузовского центра разработки и производства «Перспектива» и профком студентов. 

– Мы решили смастерить домик в виде главного корпуса Политеха. В качестве материала, посоветовавшись с экологами, выбрали дуб. Во-первых, он прочный. Во-вторых, древесина дуба достаточно влагостойкая и обладает высокой теплопроводностью. В-третьих, как мы поняли, белкам нравятся дубы, – рассказывает директор центра разработки и производства «Перспектива» Альмир Нигматуллин. – При проектировании бельчатника наши инженеры – Илья Гудь и Марат Рахматулин – руководствовались анатомическими особенностями зверька и климатическими условиями Самарского региона: домик должен быть максимально безопасным, теплым и экологичным.

Как правило, длина тела взрослых особей достигает 20-30 см, длина хвоста – 13-19 см, поэтому, чтобы белке было просторно, смастерили домик с высотой 450 см, шириной – 200 см и глубиной – 180 см. Внутреннее пространство домика разделено пополам горизонтальной консолью, чтобы пушистый гость в случае опасности мог спрятаться на первом этаже. 

Как только последние шурупы были закручены, домик отправили на «тест-драйв» в один из зоопарков Самары, директором которого является Кристина Глуховченко. Живущая в зоопарке белка Маша сначала отнеслась с опаской к новому жилищу, но спустя минут 10 уже не хотела его покидать. 

Проект не ограничился лишь изготовлением бельчатника. Так, четверокурсница факультета «Дизайн» Мария Зенина разработала логотип проекта, а инженеры «Перспективы» изготовили эко-сувенирную продукцию – деревянные магниты и подставки под горячее, которые будут разыграны в беспроигрышной лотерее. 

Кроме этого, в первом корпусе университета откроется персональная выставка фотографа Самарского политеха Антонины Стеценко. Специально для проекта «Белки Политеха» в течение нескольких месяцев она фотографировала белочек в спортивно-оздоровительном лагере «Политехник». Разместилась фотовыставка на дереве, изготовленном выпускником электротехнического факультета 2012 года Дмитрием Копытиным. 

Инициатива Самарского политеха получила поддержку министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. 

 

 

Фото:   пресс-служба СамГТУ

Теги: СамГТУ эко-проект

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