СамГТУ: Консорциум водородных технологий провел совещание

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16 апреля проректор по интеграционным проектам опорного вуза Андрей Пименов принял участие в заседании Наблюдательного совета консорциума «Технологическая водородная долина». Эксперты из Томской, Омской, Сахалинской, Самарской и Новосибирской областей обсудили вопросы формирования единого «узла» компетенций для перехода на водородную экономику.

Самарский политех, как соучредитель консорциума, среди основных направлений своей деятельности обозначил технологии производства водорода методом пиролиза углеводородных газов и хранение водорода в жидких органических носителях.

– У Самары сильные позиции в области водородных технологий, поскольку здесь расположены многие предприятия госкорпорации «Ростех», где можно локализовать водородное производство. А необходимыми компетенциями для постановки на серийное производство новой продукции как раз и обладает Политех. Наши специалисты смогут справиться с этой сложной, но необходимой задачей, – отметил Андрей Пименов.

Начало «водородному проекту» в опорном вузе было положено около 10 лет назад. Эту работу ведут ученые кафедр «Химическая технология переработки нефти и газа» (ХТПНГ), «Газопереработка, водородные и специальные технологии» и «Общая и неорганическая химия». Научные исследования подкреплены многолетним практическим опытом сотрудничества с ПАО «Газпром». Кроме того, в 2016 году разработки политеховцев в сфере водородной энергетики получили федеральное признание. Так, коллектив специалистов под руководством Андрея Пимерзина, занимавшего в то время должность заведующего кафедрой ХТПНГ, победил в конкурсе грантов Правительства РФ.

Сегодня Самарский политех занимает высокую позицию в числе ведущих вузов России в области водородных технологий. Исследования наших ученых не только обещают стать прорывными в новой отрасли экономики, но и вывести на рынок оригинальные технологии производства водородного топлива, передает пресс-служба СамГТУ.

Фото Евгения Нектаркина