СамГТУ получил лицензию на разработку боеприпасов

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Самарский государственный технический университет (Самарский политех, СамГТУ) получил лицензию министерства промышленности и торговли РФ на разработку боеприпасов. Обладают таким разрешением единицы российских вузов и не все предприятия оборонно-промышленного комплекса.

– Если раньше наши ученые могли выполнять только научно-исследовательские работы, то теперь они получили право участвовать в выполнении опытно-конструкторских работ, – отмечает заведующий кафедрой «Технология твердых химических веществ» Дмитрий Деморецкий. – Лицензирование соответствующих видов деятельности позволит более эффективно использовать научный и кадровый потенциал профильных кафедр, а также нашу экспериментальную базу в Чапаевске в интересах обороноспособности страны, рассказали в пресс-служба Самарского политеха.

Фото: СамГТУ