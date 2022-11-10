Самарский наноспутник, который может помочь в освоении Арктики, успешно прошел наземные испытания

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Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королёва завершает работы по созданию научного наноспутника SamSat-ION ("СамСат-ИОН"), предназначенного для изучения ионосферы и магнитосферы Земли, в том числе в полярных и приполярных районах планеты. Космический аппарат успешно прошел все наземные испытания и включен в программу Роскосмоса "УниверСат". Данная программа предполагает бесплатный запуск университетских спутников. Запуск наноспутника предварительно запланирован на первый квартал 2023 года.

"Разработанный и собранный в университете наноспутник SamSat-ION успешно прошел все испытания и готов к запуску. Комиссия Роскосмоса включила наш наноспутник в состав кластера малых космических аппаратов "УниверСат-2023". Ожидается, что запуск может состояться в первом квартале следующего года", - сообщил заведующий межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета им. Королёва профессор Игорь Белоконов.

Наноспутник предполагается запустить на солнечную синхронную орбиту высотой около 550 км. Срок активного существования наноспутника составит не менее одного года. Вместе с самарским спутником в составе кластера планируется также запустить космические аппараты еще четырех вузов - Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", НИИ ядерной физики МГУ и Новосибирского государственного университета. Вся целевая аппаратура, установленная на спутниках, получила положительные экспертные заключения Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова

Фото: Анар Мовсумов