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Развитие беспилотной авиации в Самарской области обсудили на площадке Университета сервиса

17 апреля 2025 18:35
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Развитие беспилотной авиации в Самарской области обсудили на площадке Университета сервиса

В Поволжском государственном университете сервиса состоялась XIX Международная научно-практическая конференция «Наука – промышленности и сервису». Центральной темой пленарной сессии конференции стало формирование в Самарской области центра по развитию беспилотной авиации по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».

Пленарная сессия в форме панельной дискуссии на тему «Самарская область – центр по развитию беспилотной авиации» собрала на площадке Университета сервиса основных игроков новой отрасли из числа образовательных организаций и предприятий сферы беспилотных авиационных систем (БАС) Самарской области. Среди вузов – университеты, заявленные в «Программе развития беспилотной авиации в Самарской области на 2024-2030 годы»: Самарский университет им. Королёва, Самарский государственный технический университет, Тольяттинский государственный университет. А также новые участники: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Поволжский государственный университет сервиса, Самарский государственный экономический университет.

В марте 2025 года Президент России Владимир Путин подписал поручение о формировании в Самарской области центра по развитию беспилотной авиации. Определить направления развития региональной инфраструктуры и кооперационных связей в сфере БАС стало главной задачей пленарной сессии. В работе панельной дискуссии от регионального правительства приняли участие Марк Шлеенков, министр науки и высшего образования Самарской области, и Артём Волков, советник губернатора Самарской области по науке.

Марк Шлеенков отметил, что сегодня многие университеты региона уже работают по разным направлениям развития беспилотной авиации.

«Еще один большой тренд – активное внедрение беспилотных авиационных систем в нашу жизнь. Я уверен, в ближайшие несколько лет мы увидим бум в части применения беспилотных авиационных систем, в том числе на предприятиях сельхозназначения. Регион, безусловно, будет поддерживать идеи и предложения университетов. У нас есть соответствующие инструменты, такие как научно-образовательный центр «Российские технологии», который мы планируем создать в этом году. А также проект создания студенческого кампуса, ядром которого также выступит направление беспилотных систем», – сказал Марк Шлеенков.

Артём Волков обозначил проблемные моменты, над которыми предложил подумать участникам панельной дискуссии. В их числе – почему именно Самарская область выступит лидером в развитии беспилотной авиации.

«Федеральный центр нам всегда задает вопрос: «Почему Самара будет в дальнейшем впереди планеты всей с точки зрения и подготовки кадров, и разработки технологической продукции, и использования беспилотников?» Я искренне надеюсь, что дискуссия позволит нам совместно на этот вопрос ответить», – заметил Артем Волков.

Любовь Выборнова, ректор Университета сервиса, в своём приветственном слове рассказала: «Сейчас важное время для Самарской области и для вузов региона. Необходимо перейти от обсуждения наших компетенций и направлений дальнейшего развития к кооперации, чтобы обеспечить прорывные технологии для новой отрасли, такое поручение поставлено перед регионом Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Развитие беспилотной авиации является комплексным. Все компетенции, которыми обладают университеты региона, необходимы для развития новой отрасли».

Модератором панельной дискуссии выступил Иван Ткаченко, директор передовой инженерной аэрокосмической школы «Интегрированные технологии в создании аэрокосмической техники» Самарского университета им. Королёва.

По итогам дискуссии Иван Ткаченко отметил, что в университетах и на предприятиях региона существуют технологии и разработки в смежных с БАС отраслях, позволяющие развивать новую отрасль промышленности.

«Коллеги имеют разработки в области наземных, подводных, надводных аппаратов. Есть зарекомендовавшие себя и отработанные решения в области космоса, а Самара, безусловно, является лидером в этом направлении. При условии формирования коммуникационных связей мы можем получить качественно новую отрасль, которая будет представлять собой не только беспилотные авиационные системы, но и работать в едином ключе на абсолютно разных уровнях по решению огромного спектра задач. Здесь у Самары есть определенные козыри, чтобы делать заявку на лидерство в масштабах страны и, возможно, в мировом масштабе», – считает Иван Ткаченко.

Материалы пленарной сессии переданы её участникам для дальнейшей проработки поручения Президента.

Фото - пресс-служба Университета сервиса

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