Пять студентов вузов Самарской области вышли в финал конкурса «Флагманы образования»

118

Определены 300 студентов-финалистов профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы Самарскую область в финале конкурса представят студенты высших учебных заведений региона. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

В конкурсе «Флагманы образования» принимают участие наиболее мотивированные талантливые и перспективные студенты всех направлений обучения старше 18 лет. Одноименный проект включает не только профессиональный конкурс, но и ряд мероприятий, нацеленных на вовлечение студентов в педагогические специальности. За время регистрации 23 274 обучающихся подали заявки на участие. После регистрации студенты получили возможность пройти по желанию входную диагностику по трем направлениям: лидерство и командообразование, знания в области государственной образовательной политики, гибкие навыки, а также принять участие в просветительских мероприятиях «Образовательного марафона». На основе результатов диагностики для ребят были сформированы рекомендации по развитию профессиональных знаний и универсальных компетенций.

Следующий этап – профессиональный конкурс «Флагманы образования» – начался 2 августа с комплексной диагностики профессиональных знаний. К данному дистанционному этапу конкурса были допущены 12 097 студентов. Приглашение в финал, который состоится в октябре, получили 300 сильнейших участников, набравшие в ходе дистанционного тестирования наибольшее количество баллов.

«Почти треть участников дистанционного этапа конкурса «Флагманы образования» – студенты, и это очень отрадно. Все больше молодых людей хотят связать свою жизнь с системой образования. Это свидетельствует о том, что они осознают значимость труда педагогов. Предстоящий финал позволит увидеть будущее российской педагогики – молодых людей, которые внесут в существующую сегодня систему образования свежие идеи и инновационные подходы. Проект «Флагманы образования» – один из инструментов формирования нового поколения управленцев в сфере образования и педагогов, готовых к вызовам времени, способных вдохновлять других на получение знаний и личностное развитие», – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

На дистанционном этапе студенты выполняли задания в личном кабинете участника на платформе «Россия – страна возможностей». Конкурсанты должны были продемонстрировать профессиональные знания в области психологии и педагогики, функциональной грамотности и управления образовательными проектами. По итогам дистанционного этапа участники получили отчет с информацией об уровне знаний, а также рекомендации по их дальнейшему развитию.

Самарскую область в финале конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представят студенты:

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

● Пушкарёва Анна Сергеевна

● Чертилин Василий Сергеевич

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

● Прокопенко Ольга Сергеевна

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет»

● Маскаева Ксения Владимировна

ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

● Арцытов Николай Андреевич

Конкурсанты, которые решили все тесты дистанционного этапа, получат сертификаты участника конкурса, доступные в личном кабинете на сайте президентской платформы.

Проект «Флагманы образования» направлен на создание условий для поиска и поддержки самых талантливых и целеустремленных специалистов в области образования, включая педагогов и студентов. Он предлагает возможности для профессионального и карьерного роста.