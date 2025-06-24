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Конкурс «Призвание – учить!» вновь пройдет в Самарской области

24 июня 2025 11:00
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Конкурс «Призвание – учить!» вновь пройдет в Самарской области

Министерство образования Самарской области и благотворительный фонд «Эмпатия» приглашают педагогов принять участие в профессиональном конкурсе «Призвание – учить!». 45 лучших специалистов региона получат по 150 тысяч рублей. Общий призовой фонд конкурса составит 6 миллионов рублей.

В прошлом году конкурс «Призвание – учить!» впервые проводился в Самарском регионе. Это стало возможным благодаря соглашению между региональным Правительством и благотворительным фондом «Эмпатия». Первых педагогов-победителей конкурса награждал лично губернатор Вячеслав Федорищев.

В этом году организаторы конкурса подготовили 15 номинаций, охватывающих все направления педагогической деятельности: от учителей-предметников до руководителей образовательных учреждений. В этом году добавлены специальные номинации: «Профессиональный дебют», «Хранители живого слова и великих событий» и «Сердца и знания: инклюзивное образование».

Основатель фонда «Эмпатия» Михаил Шелков уверен: «Всё самое важное в нас закладывают учителя. Без них невозможно появление хороших физиков, математиков, инженеров. Построить самолёт или космический корабль «Союз» не будет возможным через 10-20 лет, если сейчас мы не сможем сохранить в школах лучших педагогов, способных вырастить думающих людей. Поэтому совместно с правительством региона мы запустили программу для поддержки учителей».

Для участия в конкурсе необходимо собрать пакет документов и конкурсные материалы: мотивационное эссе, аналитический отчёт о профессиональных достижениях и видеозапись урока. Они позволят экспертной комиссии оценить педагогическое мастерство участников, инновационные подходы к обучению и навыки эффективного взаимодействия с учениками.

Полный список номинаций, а также критерии оценки работ доступны на сайтах Министерства образования и фонда «Эмпатия». В сентябре организаторы проведут вебинар, на котором ответят на все вопросы и дадут рекомендации по оформлению заявок.

Приём заявок будет проходить через систему АИС «Кадры в образовании. Самарская область» и продлится с 20 по 30 сентября 2025 года. Экспертная комиссия проведёт техническую и содержательную проверку работ, после чего в каждой номинации будут названы 3 победителя. Финал конкурса и вручение наград запланированы на ноябрь 2025 года.

«В этом году региональный конкурс «Призвание – учить!» проводится во второй раз. Это отличная возможность для наших педагогов заявить о себе, рассказать о своих значимых профессиональных достижениях и бесценном опыте. Приглашаю педагогов Самарского края принять участие в конкурсе и желаю успеха!», – обратился министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Фото: Фонд «Эмпатия»

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