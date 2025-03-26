Фонд «Эмпатия» запускает стипендиальную программу в Самаре для инженерных специальностей

149

Благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова, акционера Самарского металлургического завода, совместно с министерством науки и высшего образования и министерством образования Самарской области объявили об учреждении ежегодной специальной стипендии для студентов и научных работников инженерных специальностей трёх учебных заведений:

«Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва»,

«Самарского металлургического колледжа»,

«Самарского государственного технического университета».

Стипендиальная программа будет охватывать студентов, молодых ученых и преподавателей, а также сотрудников лабораторий инженерно-технических направлений: например, металлургии или машиностроения.

Напомним, в прошлом году, благодаря соглашению между региональным правительством и благотворительным фондом «Эмпатия» впервые в Самарской области состоялся конкурс «Призвание - учить!». Чествуя учителей, ставших победителями конкурса, и анонсируя договоренности, достигнутые в отношении дальнейшего сотрудничества с фондом «Эмпатия» и развития новых направлений, губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что когда есть «такие сильные люди, которые своим предпринимательским талантом доказывают, что российская промышленность - ведущая в мире, и при этом еще делают добрые дела», то выстраивается просто «потрясающая синергия».

Заявки на специальную стипендию для студентов и научных работников инженерных специальностей принимаются в университетах и колледже до 25 апреля. Во время конкурсного отбора комиссия, в состав которой войдут представители министерства науки и высшего образования Самарской области, будет оценивать академические успехи студентов, преподавательскую и научную деятельность молодых сотрудников, результаты практической деятельности, резюме кандидатов и другие показатели в зависимости от критериев учебного заведения.

Марк Шлеенков, министр науки и высшего образования Самарской области, отметил: «В настоящее время крайне необходимо наладить продуктивное сотрудничество между образовательными организациями и предприятиями реального сектора экономики. Необходимо выстроить цепочку от научных исследований до запуска серийного производства. Я убеждён, что реализация этой стипендиальной программы поможет удержать талантливых молодых специалистов в регионе».

«Возможность поддержать студентов и преподавателей в рамках стипендиальной программы – это хорошая мотивация для жителей Самарской области развивать свои знания и навыки в сфере металлургии и машиностроения. В нашем регионе востребованы специалисты инженерно-технического направления, и необходимо поддержать тех, кто выбрал в качестве профессии этот непростой, но очень важный труд, и тех, кто наших ребят обучает. Желаю кандидатам успехов в прохождении отбора», – сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

По итогам отбора стипендию от фонда «Эмпатия» будут получать 30 студентов и 15 научных сотрудников. Для учащихся она составит 180 000 рублей в течение года (две выплаты по 90 000 рублей), а для научных работников – 120 000 рублей (единоразово). Результаты конкурсного отбора и имена стипендиатов будут объявлены в конце учебного года, а выплаты начнутся с 1 сентября.

Организаторами стипендиальной программы выступают Благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова, а также министерство науки и высшего образования Самарской области и министерство образования Самарской области.

Фото: Пресс-служба фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова