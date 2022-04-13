Эксперт по образовательным программам Мушта назвал самый сложный предмет на ЕГЭ

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В России в последние годы самым сложным предметом для выпускников на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) стала биология. В 2021 году средний балл по этому предмету составил 51,1, а в 2020 — 51,3. Об этом руководитель направления развития образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта рассказал в среду, 13 апреля, пишут "Известия".

В пятерку самых сложных предметов также вошли химия, история, математика и физика.

По словам специалиста, биология стала наиболее сложной дисциплиной на ЕГЭ из-за большого объема теории, которую необходимо выучить. Он добавил, что школьники чаще всего выбирают этот предмет как запасной и не готовятся к нему целенаправленно.

Мушта рассказал в беседе с Lenta.Ru, что на средний балл по биологии влияет и тот факт, что предмет сдает большое число выпускников с низким уровнем подготовки. Эта дисциплина входит в тройку самых популярных после математики и обществознания.

При этом самые высокие баллы школьники получают за экзамены по английскому и русскому языку, а также по литературе и информатике. Так, в прошлом году средний балл на ЕГЭ по английскому языку составил 72,2, а в 2020 — 70,9. Такие показатели связаны с целенаправленным выбором выпускниками дисциплины для итоговой аттестации.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын/"Известия"