Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области может появиться технопарк в сфере радиоэлектроники.
Самарская область может стать ведущим производственным центром российской электроники
В составе делегации 37 крупных предприятий региона – это рекордное количество заинтересованных в сотрудничестве компаний за всю истории взаимоотношений с Республикой Узбекистан.
Делегация Самарской области с экономической миссией находится в Узбекистане
Его возглавили председатели комитетов Думы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия").
Составлен рейтинг полезности депутатов Госдумы
Актер сыграл почти в 80 фильмах. Среди них "Игрушка", "Отверженные", "Борсалино" и другие.
Французский театральный и киноактер Мишель Буке умер в Париже в возрасте 96 лет
В пятерку самых сложных предметов также вошли химия, история, математика и физика.
Эксперт по образовательным программам Мушта назвал самый сложный предмет на ЕГЭ
Автомобилистов просят быть внимательными при движении по этим участкам.
Улицы Самары, где ночью будут проводить аварийно-ямочный ремонт
Кандидат в президенты от "Национального объединения" также заявила, что после окончания конфликта на Украине предложит альянсу "осуществить стратегическое сближение с Россией".
Ле Пен заявила, что в случае ее победы на президентских выборах она намерена вывести Францию из командования НАТО
В этом году в городах Самарской области появятся контейнеры для раздельного сбора мусора.
За три года в Самарской области ликвидировано более тысячи несанкционированных свалок
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.63
0.47
EUR 86.79
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на увлекательный квест «Животные – покорители космоса»
В Новокуйбышевске сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательное пожарно-тактическое занятие в здании библиотеки
В музее «Самара Космическая» откроется персональная выставка Виктора Панидова в технике офорт
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперт по образовательным программам Мушта назвал самый сложный предмет на ЕГЭ

13 апреля 2022 19:26
108
В пятерку самых сложных предметов также вошли химия, история, математика и физика.

В России в последние годы самым сложным предметом для выпускников на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) стала биология. В 2021 году средний балл по этому предмету составил 51,1, а в 2020 — 51,3. Об этом руководитель направления развития образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта рассказал в среду, 13 апреля, пишут "Известия".

В пятерку самых сложных предметов также вошли химия, история, математика и физика.

По словам специалиста, биология стала наиболее сложной дисциплиной на ЕГЭ из-за большого объема теории, которую необходимо выучить. Он добавил, что школьники чаще всего выбирают этот предмет как запасной и не готовятся к нему целенаправленно.

Мушта рассказал в беседе с Lenta.Ru, что на средний балл по биологии влияет и тот факт, что предмет сдает большое число выпускников с низким уровнем подготовки. Эта дисциплина входит в тройку самых популярных после математики и обществознания.

При этом самые высокие баллы школьники получают за экзамены по английскому и русскому языку, а также по литературе и информатике. Так, в прошлом году средний балл на ЕГЭ по английскому языку составил 72,2, а в 2020 — 70,9. Такие показатели связаны с целенаправленным выбором выпускниками дисциплины для итоговой аттестации.

 

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын/"Известия"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Жители Самарской области могут предложить своих кандидатов на соискание премии «Сделано в России»
13 апреля 2022  12:36
Жители Самарской области могут предложить своих кандидатов на соискание премии «Сделано в России»
228
Независимые эксперты подтверждают высокий кредитный рейтинг Самарской области
13 апреля 2022  12:20
Независимые эксперты подтверждают высокий кредитный рейтинг Самарской области
263
С 15 апреля по 30 мая самарцы выберут приоритетные объекты для благоустройства городов
13 апреля 2022  11:45
С 15 апреля по 30 мая самарцы выберут приоритетные объекты для благоустройства городов
254
15 апреля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
12 апреля 2022  11:00
15 апреля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
401
Участники совещания рассмотрели социально-экономическую ситуацию на системообразующих предприятиях, обсудили ситуацию на рынке труда, а также результаты мониторинга рынка продуктов питания и продовольственных товаров.
11 апреля 2022  18:58
«Каждое предприятие должно получить поддержку»: Дмитрий Азаров провел заседание штаба по экономике
647
Весь список