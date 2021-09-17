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В Тольятти состоялось открытие автомобильной газонаполнительной компрессорной станции

17 сентября 2021 14:28
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Природный газ метан имеет ряд достоинств.

16 сентября в Тольятти состоялось открытие автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС). Построена она за счет частного инвестора -  компании «Реал Плюс». Строительные работы выполнены с учетом всех необходимых требований качества и безопасности. Оснащена шестью заправочными постами, режим работы круглосуточный. 

Природный газ метан имеет ряд достоинств. Во-первых, это один из самых чистых и экологичных видов топлива, во-вторых, по сравнению с бензином, его стоимость ниже.

«Достоинство в том, что у автомобилей на метане увеличивается пробег между техобслуживанием. У метана нет продуктов сгорания, и это положительно сказывается на самом двигателе, на его обслуживании», - рассказал генеральный директор компании «Реал Плюс» Андрей Шамовцев.

С 2014 года в Самарской области реализуется государственная программа «Развитие рынка газомоторного топлива». В регионе расширяется сеть объектов заправки компримированным природным газом (КПГ). На сегодня действует 8 станций. В этом году запланировано строительство еще трех АГНКС. Всего же в период с 2021 по 2024 годы на территории региона запланировано строительство 22 газовых метановых заправок.

Кроме того, для владельцев машин «на метане» существует новая налоговая льгота. 

«Если машина битопливная и работает на традиционном топливе, например, на дизеле или бензине, плюс - газ, тогда льгота составляет 50% от транспортного налога. Если автомобиль работает полностью на газе метане, то это 100% освобождение от транспортного налога», - подчеркнул и.о. министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.

Самарская область неуклонно движется к достижению целевого уровня показателей использования КПГ в качестве моторного топлива, установленных распоряжением Правительства Российской Федерации. На сегодня, лидерами по уровню использования КПГ в качестве моторного топлива для общественного автомобильного транспорта являются Сызрань, где на КПГ переведено 52% автобусов, Самара – 41,1%, Тольятти – 18,5%.

 

Фото:    правительство СО

 

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