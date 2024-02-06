7 по 11 февраля в Тольятти состоится национальный фестиваль скорости на льду "Жигулевская миля"

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С 7 по 11 февраля в Тольятти пройдет Первый национальный фестиваль скорости "Жигулевская миля-2024"



Мероприятие состоится на льду Жигулёвского моря (Куйбышевского водохранилища), у обновлённой набережной Автозаводского района Тольятти.



Событие проходит при поддержке правительства Самарской области, администрации городского округа Тольятти и титульного партнёра АО "АВТОВАЗ".



Первые два дня фестиваля это - командные дни, когда будут проходить технические и административные проверки участников.



Более 120 пилотов будут бороться за возможность стать первыми рекордсменами "Жигулёвской мили", а также за титул нового абсолютного рекордсмена.



На льду будет подготовлено две трассы, где каждый пилот сможет попытаться установить рекорд как на новой "жигулёвской миле", равной исторической длине конвейера АВТОВАЗа - 1433 м, так и на хорошо знакомой многим дистанции "байкальской мили" - 1642 м. Помимо этого, пройдут заезды на 1/4 и 1/8 мили и будет подготовлена овальная трасса для формата "гонка-преследование", с параллельным стартом и расстоянием между участниками, равным самой высокой точке Жигулёвских гор – 381,2 м.



9, 10 и 11 февраля - основные гонки и главные дни для зрителей. Тольяттинцев и гостей ждёт насыщенная программа. Также в специально оборудованной зрительской зоне на набережной они смогут наблюдать за заездами и борьбой за новые рекорды. Для удобства будут установлены экраны с прямой трансляцией всего, что происходит на льду.



В дни фестиваля для участников и гостей правительство Самарской области подготовило ежедневную экскурсионную туристическую программу как по городу Тольятти, так и по всей территории области, сообщает паблик ТОЛЬЯТТИ.

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